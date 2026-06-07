波士頓僑宴 鄭麗文：國民黨扮演「搭橋者」為兩岸及區域找出和平新路

鄭麗文表示，國民黨將扮演「搭橋者」的角色，為台海與區域福祉找出和平新路。（圖由國民黨提供）

國民黨主席鄭麗文於台北時間6月6日出席波士頓僑界舉辦的晚宴，鄭麗文表示，國民黨守護中華民國憲法，承擔開創和平繁榮的歷史使命，在當前動盪的國際地緣政治中，國民黨將扮演「搭橋者」的角色，為台海與區域福祉找出和平新路。

國民黨今日發佈新聞稿表示，超過300名波士頓僑胞，揮舞著青天白日滿地紅國旗，熱烈歡迎鄭麗文訪團。並邀請3位曾投身對日抗戰的英雄老兵親臨現場，分別是96歲的李先、96歲的劉成，以及94歲的金安庶。現場僑胞熱情高喊「中華民國萬歲」、「國民黨加油」，激昂地合唱《團結就是力量》。鄭麗文感謝僑胞當中華民國最堅實的後盾，她承諾將帶著全體僑胞的期盼與底氣，堅定不移地在荊棘中走出一條和平繁榮的康莊大道。

請繼續往下閱讀...

鄭麗文指出，自由、民主、均富的價值，正是中華民國和美國共同的語言。國民黨執政時期，創造亞洲四小龍的經濟奇蹟，寫下民主政治體制和平轉型的奇蹟，更因為前瞻布局，奠定了傲視全球的半導體「護國神山」，而這一切的光輝成就皆奠基於中華民國憲法。

鄭麗文表示，面對當前兩岸兵凶戰危的局勢、全球對台海可能爆發軍事衝突的焦慮，國民黨絕不會、也不可能坐視下一代，淪為戰火砲灰。國民黨要向世人和全體僑胞證明，兩岸除了走向對抗，絕對有另一個攜手締造和平、共創巨大紅利的選擇。

鄭麗文也分享此行訪問哈佛大學、麻省理工學院，並與提出「修昔底德陷阱」（Thucydides's Trap）的葛拉漢．艾利森（Graham Allison）等多位國際地緣政治、科技與經濟學者深度座談，獲得的熱烈迴響。

鄭麗文強調，這些來自不同國家、不同族群的學者，和她素昧平生，卻和她的思考完全一致，不但對她提出的和平願景毫無保留的鼓勵，甚至願意主動提供支持與幫助。

鄭麗文說，和平是許多國際學者共同的期待，也讓她更加深信，政治人物的責任應該是搭起橋樑，而不是加深對立。唯有讓世界最優秀的人才能夠自由交流、共同合作，才能為年輕世代創造更多機會、為人類社會開創更好的未來。

國民黨主席鄭麗文於台北時間6月6日出席波士頓僑界舉辦的晚宴。（圖由國民黨提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法