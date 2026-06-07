文山里長陳峙穎宣布參選議員 合體王婉諭掃木柵市場

台北市文山區華興里里長陳峙穎昨宣布將代表時代力量參選大安文山市議員，今與時力黨主席王婉諭至木柵市場掃街。（記者蔡愷恆攝）

九合一大選年底登場，台北市文山區華興里里長陳峙穎昨宣布將代表時代力量參選大安文山市議員，今與時力黨主席王婉諭至木柵市場掃街。陳峙穎展現親和力與買菜市民、攤商握手，王婉諭也在旁支持，希望議會能多一席小黨聲音，獲攤商和民眾熱情回應。

陳峙穎擔任里長8年，處理超過萬件服務案件，也關心里民權益與市政議題。他在去年大罷免期間發文，表示支持罷免該區立委賴士葆，並揭露賴士葆封殺里民、拒絕處理選服。近日因前台北市副市長、現國民黨新北市長參選人李四川提出「公寓裝電梯」政策，陳直言，過去李擔任北市副市長期間就多次反映，卻皆無下文。

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他也對北市增設垃圾桶政策說明反對原因，並指出「讓老鼠開派對，成鼠疫擴大溫床」。更提過無菸城市在地方實行上的難處，突襲式宣布讓基層公務人員不知所措，還沒有專案經費。

另外，大安文山市議員參選爆炸，除藍綠白共提名13人，新黨與前民眾黨員也有意投入選戰。

台北市文山區華興里里長陳峙穎昨宣布將代表時代力量參選大安文山市議員，今與時力黨主席王婉諭至木柵市場掃街。（記者蔡愷恆攝）

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