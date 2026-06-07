揭穿中共滲透3大管道 綠轟藍修法大開「統戰」之門

民進黨中國部示警，近期爆發的馬英九基金會財務爭議、徐春鶯涉反滲透法，以及前中天記者林宸佑涉共諜案三大案，足證中共對台工作是一套長期、系統性的統戰工程。（圖由民進黨中國部提供）

民進黨中國部今示警，近期爆發的馬英九基金會財務爭議、徐春鶯涉反滲透法，以及前中天記者林宸佑涉共諜案共3大案件，足以發現中共對台工作從來不是單純交流，而是一套長期、系統性的統戰工程；然而，國民黨持續配合中國「交流促統」論述，甚至有意修法為中共威脅大開方便之門，讓台灣一步步陷入中共「融合促統」的陷阱。

民進黨中國部指出，中共正透過台商系統、媒體記者與中國配偶3大管道，對台滲透、發展組織。首先是「台商系統」，近期馬英九基金會爆發爭議，中國全國台企聯會長韓螢煥遭揭露曾提供數百萬元現金給時任執行長蕭旭岑；蕭近年頻繁率「大九學堂」青年赴中，並多次發表與中國官方高度一致的親中言論，讓外界合理懷疑，這些所謂「青年交流」，根本都是中共對台統戰滲透。

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在「媒體記者」部分，民進黨中國部表示，前中天記者林宸佑（綽號馬德）涉入共諜案，利用媒體公器替中共進行認知作戰、收中國資金製作特定節目淪為中國「傳聲筒」，更收受中國資金利誘軍人洩漏機密、發展組織。

在「中國配偶」方面，前民眾黨新住民委員會主委徐春鶯，收受中國資金與指示動員中配團體幫藍白候選人助選，定期為中共統戰官員蒐集輿情，還想在國會組成「中配立委大聯盟」，爭取民眾黨不分區立委未果後，又強力推薦李貞秀擔任。

民進黨中國部強調，兩岸的「正常交流」從來沒有問題，問題出在中國是否藉由「交流」趁機進行統戰與滲透，以及是否有台灣內部的人積極配合其作為。真正健康的兩岸交流應建立在「對等、尊嚴」，無政治前提的基礎上，中國卻長期「以和平包裝統一」、「以交流包裝統戰」、「以文化包裝政治」、「以經濟包裝滲透」，更藉此逐步建立在台協力組織，削弱台灣民主防衛意識。

民進黨中國部點名，更令人憂心的是，國民黨至今面對這些疑慮，仍持續配合中國「交流促統」的論述，並想要處理「中配6改4」、修改「國籍法」、「選罷法」、「離島建設條例」等，為中共威脅台灣國家安全大開方便之門，甚至還要反過來批評台灣社會對中共統戰風險的警覺，不僅對台灣民主不負責任，更可能讓台灣一步步陷入中國「融合促統」的陷阱。

民進黨中國部強調，民進黨支持健康有序的兩岸交流，但絕不接受任何以交流之名進行統戰、滲透與政治脅迫的行為。面對中國持續擴張的威權野心，台灣更需要強化民主韌性、提升國安意識、防堵統戰滲透，深化與國際民主夥伴合作，唯有如此，才能真正守護我們珍視的民主自由，守護台海和平穩定現狀。

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