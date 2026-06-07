北市大地處發千字文 打臉沈伯洋「天際線說」酸外行

民進黨籍台北市長參選人沈伯洋。（資料照）

藍綠最近針對「台北大縱走」隔空辯論，民進黨籍台北市長參選人沈伯洋昨天表示，「台北大縱走」的走法與「大台北天際線」中間有斷點，如何連接；對此，大地處今天發出千字長文指出，沈的說法「的確是接近天際的想像力」，真正熱愛山林的山友絕對會反對這樣「外行」的說法，並稱「大台北天際線」是一條跨越雙北且包含許多原始險惡地形的「硬核探勘路線」，如果要專門在這樣的地方闢建步道，會嚴重破壞自然，既不可能更不應該。

大地處認為，市府為了保護自然、讓對山林的破壞最小化，以先民開闢、目前不再作為交通運輸使用的既有步道，串連成大縱走路線、沒有斷點，這樣的設計本身就是結合自然與文化的規劃，市府也持續努力促進自然與人文的結合，成果從前年的《臺北大縱走導覽手冊》就可詳覽，「有心人士外行的批評已讓山友們不敢恭維」。

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至於沈說市府公務員「問A答B」，大地處反批「不實指控」、「沈委員的指教已逐點回應，哪有問A答B？」新聞稿內寫明不只大縱走，「目前全市18處步道群皆可透過大眾運輸便捷抵達」，全市155條步道幾乎都歸屬於18步道群，即使因地勢獨立而不在步道群中的少數幾條步道，也都能搭大眾運輸抵達。

大地處說，符合真實遊憩行為的步道規劃，必須「因地制宜、以人為本」，大縱走滿足挑戰型山友的A進B出，環狀步道也滿足了親子與開車族，這才是真正全面的交通網規劃，而不是臨時抱佛腳的突然關心。市府依山勢、當地人文條件劃歸18個步道群，毗鄰的步道群當然有串接，若為已說出口、下不了台階的「A進B出」，到處刻意開闢步道，那不叫「路網規劃」，而是「破壞山林」，希望論者能夠多認識台北山系，不要一再空想。

針對沈稱「蔣市府任內沒有做任何的改變」， 大地處「強力回擊」抹煞基層公務員多年努力，三年多的成果已在六日新聞稿中，清楚載明包含「草山觀瀑吊橋」、「猴崁水圳步道吊橋」、「指南宮竹柏參道夜間光環境優化」等新亮點落成，積極整頓圓山一帶的舊有違章建物；前年推出全新大縱走徽章，今年再推出「每月寶石王」挑戰活動，更實現了平均參與人次成長八成的成果，贏得山友96%的滿意度肯定；有憑有據，「請沈委員不要任意用毫無證據的言語，傷害北市府公務人員的長年用心。」

大地處補充，至於沈委員對風櫃嘴小巴動線的指教；一般山友甚至一般民眾應該都無法理解沈委員的說法，配合路幅寬度，本來就只適合小型巴士；民眾本來就可以上下山從不同登山口、搭不同公車動線接入市區大眾運輸網路，為何非要小巴1號繞行該步道群的每一個登山口？方案不僅不合常理、更對山友不便，建議提方案前要認真研究過，不要紙上談兵。

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