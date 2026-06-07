同場李四川跑行程 蘇巧慧：1天可以跑新北10區

民進黨新北市長參選人蘇巧慧出席永和區老人會活動，與現場民眾打招呼。（記者賴筱桐攝）

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天一早出席永和區老人會活動，並到福和橋下市場掃街，被問到昨天（6日）與國民黨新北市長參選人李四川3度出席同一場活動，蘇巧慧表示，她參選700天以來每天都努力把握時間，有時候1天可以跑到新北的10區左右，希望讓大家看到有創意、有活力的蘇巧慧。

蘇巧慧今天上午前往永和區老人會參加桌球雙打比賽宣導社會福利活動，蘇巧慧前腳抵達，先接受媒體聯訪，李四川隨後也到場，2人握手致意，並輪流上台致詞。

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媒體詢問蘇巧慧，昨天3度與李四川跑同一場活動，2人都是一前一後、王不見王，是否感受到選舉互不相讓、競爭的感覺？

蘇巧慧受訪表示，她參選700天以來，每一天都非常努力把握時間，到新北市的各個地方和各位鄉親見面，有時候1天甚至可以跑到新北市的10區左右，就是為了要讓大家看到，真正的蘇巧慧是這麼地有創意、有活力。

蘇巧慧說，尤其到每一個地方，她最感謝的就是身邊的「新北隊」都會一起來，像在永和有市議員許昭興、市議員參選人羅文崇，大家都不遺餘力地希望把每一區的特色展現出來，也告訴大家，「新北隊有活力、有創意，我們準備好了」。

國民黨新北市長參選人李四川出席永和區老人會活動，受邀上台致詞。（記者賴筱桐攝）

民進黨新北市長參選人蘇巧慧與國民黨新北市長參選人李四川，今天都出席永和區老人會活動。（記者賴筱桐攝）

民進黨新北市長參選人蘇巧慧與國民黨新北市長參選人李四川都出席永和區老人會活動，與現場民眾大合照。（記者賴筱桐攝）

國民黨新北市長參選人李四川與民進黨新北市長參選人蘇巧慧碰面，兩人互相握手致意。（記者賴筱桐攝）

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