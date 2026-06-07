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    首頁 > 政治

    總統口誤說成「海獺媽媽」 蘇巧慧：共通點都是很可愛

    2026/06/07 09:56 記者賴筱桐／新北報導
    針對賴清德總統口誤把「水獺媽媽」說成「海獺媽媽」，民進黨新北市長參選人蘇巧慧表示，牠們的共通點都是毛毛的、很可愛。（記者賴筱桐攝）

    針對賴清德總統口誤把「水獺媽媽」說成「海獺媽媽」，民進黨新北市長參選人蘇巧慧表示，牠們的共通點都是毛毛的、很可愛。（記者賴筱桐攝）

    民進黨新北市長參選人蘇巧慧經營Podcast頻道《水獺媽媽巧巧話》多年，賴清德總統昨天（6日）出席新北市嘉義同鄉會理事長交接暨理監事就職典禮，一時口誤把外號「水獺媽媽」的蘇巧慧講成「海獺媽媽」，後來及時改口化解尷尬。對此，蘇巧慧今天笑說，水獺、海獺、河狸都常被誤認，但是牠們的共同點都是毛毛的、很可愛。

    蘇巧慧今天出席永和區老人會桌球比賽，並到福和橋下市集掃街，被問到總統口誤把她說成「海獺媽媽」一事，蘇巧慧表示，不只是水獺跟海獺常常被誤認，連河狸也都常常被誤認，但是牠們的共同點都是毛毛的、很可愛，只有看鼻子、嘴巴的時候，她有時候也會分不清楚，不過粉專上禮拜才剛介紹水獺跟海獺要怎麼區分。

    蘇巧慧提到，賴清德總統、「阿德叔叔」，也有來過Podcast頻道《水獺媽媽巧巧話》講故事，小朋友都非常驚喜說：「哇！總統哦！阿德叔叔也會講故事，而且還講得不錯耶！」希望大家都能夠常常來聽說故事的節目。

    民進黨新北市長參選人蘇巧慧出席永和區老人會活動，民眾熱情拿出手機自拍。（記者賴筱桐攝）

    民進黨新北市長參選人蘇巧慧出席永和區老人會活動，民眾熱情拿出手機自拍。（記者賴筱桐攝）

    民進黨新北市長參選人蘇巧慧到永和區福和橋下市集掃街拜票。（記者賴筱桐攝）

    民進黨新北市長參選人蘇巧慧到永和區福和橋下市集掃街拜票。（記者賴筱桐攝）

    民進黨新北市長參選人蘇巧慧（左三）出席永和區老人會活動，受到民眾熱烈歡迎。（記者賴筱桐攝）

    民進黨新北市長參選人蘇巧慧（左三）出席永和區老人會活動，受到民眾熱烈歡迎。（記者賴筱桐攝）

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