徐巧芯提案凍結護照製作百萬預算 吳欣岱酸：就是仇台而已

北市議員第二選區（內湖、南港）台灣基進參選人吳欣岱。（資料照）

國民黨立委徐巧芯認為，外交部配合操作意識形態，將護照封面的中華民國正式英文國名「Republic of China」極小化，因此提案凍結外交部領事事務局的「印刷及製作護照」事務費新台幣100萬元。對此，北市議員第二選區（內湖、南港）台灣基進參選人吳欣岱怒批，換護照不是搞意識形態，是為了保障台灣人在國際間自由出入，直呼「徐巧芯就是仇台而已」。

吳欣岱在臉書發文表示，其實徐巧芯也不用講這麼多理由，因為就是仇台而已。5月時徐巧芯在立法院指著全美台灣同鄉會的旗幟，說那是「台獨旗幟」，只因為它上面有台灣的形狀。反正看到台灣大一點她就恨得要死，中國字不夠大就要凍結預算。

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吳欣岱指出，換護照不是搞意識形態，是為了保障台灣人在國際間自由出入，曾有台灣人拿出護照，卻被懷疑是假護照，海關質問為什麼「綠色護照上寫CHINA」、「中國護照不是紅色的嗎？」讓台人差點被扣留。

吳欣岱批評，國民黨的立委、縣市首長們，不是整天政治作秀，就是做這種爛提案。立法院有多少預算在審議、需要被關心，結果國民黨只關心中國這個字放的夠不夠大。這就跟她那天去海砂屋天花板塌下來的現場開記者會，結果蔣萬安在宣傳統戰小貓熊、在玩戰鬥陀螺一樣，跟人民的需求完全脫節。

她建議徐巧芯，回家睡前自己想清楚一件事。「你在立法院凍結的，是台灣人在世界各地出國的尊嚴與安全。因為有國民黨，當台灣人已經夠難了，不要再為了你個人的意識形態，讓台灣人出國整天被歧視」。

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