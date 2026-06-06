曾精準預言黃國昌翻車！占星師：4前兆應驗 7月「惡魔契約」到期

民眾黨主席黃國昌。（資料照）

民眾黨主席黃國昌去年曾一度聲勢大漲，但一名占星師當時就預言，黃國昌公眾形象即將「全面翻車」，「戰神」稱號更會遭全面質疑與崩塌。黃國昌隨後醜聞連爆，聲勢不斷下跌。占星師還曾指出，黃國昌今年7月「惡魔契約到期」，屆時將「眾叛親離」。黃國昌近日再度因為新書內容消費過去戰友，遭數名過去同事譴責。對此，占星師昨天發文貼出自己過去的預言說，目前來看，那篇談不上「完全應驗」，但已經出現很明顯的「前震」了。

占星師小森昨日在粉專「占星論天下－小森」發文說，他去年曾寫了一篇黃國昌可能在今年7月「惡魔契約到期」的文章，目前來看，那篇談不上「完全應驗」，但已經出現很明顯的「前震」了。當時自己寫下了幾個核心問題，包括黃國昌的正義品牌人設將被反噬、舊盟友將會翻臉，以及黨內退黨潮，與黃國昌將會被究責。目前這些已經發生了。

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一、「眾叛親離」黨內版已經開始發生

民眾黨 5 月的時候，甚至更早之前就已經在爆發退黨潮，黃國昌本人也公開向支持者致歉，承認黨內紛擾讓大家擔心，並說自己「難辭其咎」。符合去年寫的，「盟友背離、支持系統瓦解」前兆。

二、「舊戰友反噬」已經啟動

楊寶楨退黨時，直接指出了黨內的霸凌文化，她還說黃國昌的領導風格讓創黨老臣或戰友心灰意冷。這幾乎就是去年寫的盟友揭發、人際斷裂的痛苦回報。當然，還有此時此刻，跟時代力量舊戰友之間的恩恩怨怨，也都正在清算之中。

三、群眾情緒轉向開始具體化

前些日子，退黨潮相關討論中，超過七成的聲量炮口指向黃國昌，專業關燈手的烙印已經揮之不去，然後，也愈來愈多的民眾黨支持者，開始對民眾黨失望、轉向。

四、「昔日正義話術被拆解」正在發生

這兩天，黃國昌的新書提到了 2018 年時代力量勞基法抗爭，遭到時代力量指控其內容與事實不符，要求公開道歉、更正並下架，符合之前文章說，他過去的正義話術被拆解、歷史審判將可能啟動。

小森說，當然也還有一些還沒完全應驗的，例如司法案件的收網、正式被黨內逼宮、全面政治崩塌、眾叛親離到無法收拾，目前還不能說已經發生。但他認為，去年寫的文章，應該已經開始出現了這4個明確前兆。關鍵在於，黃國昌已經逐漸從喜歡審判別人的人，變成被自己的過去、盟友與支持者共同審判的人。「冥王水瓶開始從群體的力量撤回在政治上給予他的授權。」最後他也預告：「我們，繼續看下去！」

貼文PO出後，引發大量網友留言說：「我很期待」、「突然期待七月快點到」、「八字命盤也有異曲同工之處」、「已經現形的很明顯了」。

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