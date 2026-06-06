高雄罷韓6週年「台派辦桌」 席開「94桌」有特別意義

罷韓6週年，「台派辦桌」今晚席開94桌。（記者葛祐豪攝）

今天6月6日適逢罷免前高雄市長韓國瑜的6週年，各地熱愛本土的志工與民眾自主發起「台派辦桌」，今晚6點6分在高雄大辦桌，席開94桌，用一桌熱騰騰的辦桌，紀念韓國瑜罷免得票數近94萬票（93.9萬票），場面熱烈，讓人回憶起2020年「光復高雄」盛況。

辦桌今晚在三民區金獅湖覆鼎金保安宮大餐廳登場，特別邀請內門總鋪師「阿隆師」掌杓，菜單豐盛，費用每人1650元，開放報名沒多久就爆滿。

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今晚6點不到，參加者已擠爆餐廳，許多高雄人2020年投下罷韓贊成票，一起來回憶當年那份感動；也有外縣市民眾專程參與，與台派民眾一起吃辦桌菜。

舞台布幔特別貼上「93萬9090票的公民課」字樣，旁邊還有同意罷免韓國瑜的投票章，喚起大家的回憶。晚間6點6分一到，主持人高喊，「當年投下的民主光榮數字，所以今天是94桌」，感謝6年前的高雄、感謝6年前的自己，讓台灣的民主走到這一步，全場並跟著大喊「GO台灣、顧台灣，台派辦桌！」

活動主辦人「大掌粿」上台致詞說，感謝6年前高雄人走上街頭，努力換來現在榮光的高雄、一年比一年進步的高雄；她是台南人，剛搬來高雄那一年，剛好是韓國瑜跟陳其邁競選市長的那一年（2018年），聽到韓國瑜當選她簡直快死掉，想說「唬爛的人怎麼會當選」，謝謝大家幫忙高雄找回榮光。

罷韓四君子的尹立、陳冠榮今晚也趕來聲援。尹立說，罷韓之後，市長陳其邁6年來把高雄治理得很好，拜託大家年底要支持賴瑞隆；陳冠榮則說，很久沒有上台，都是因為大家的努力，今晚就在這邊開心的見面、聊天。

住高雄的陳小姐說，當年相信韓國瑜，投給他一票，沒想到他立刻落跑選總統，全家人後來都出投罷免票，「罷掉這個沒誠信的市長！」、「以後也不會投國民黨的市長！」

「大掌粿」說，系列活動迴響熱烈，她才知道有這麼多志同道合的人，持續在關心本土，希望透過男女老幼都喜愛的辦桌活動，讓關心台灣的民眾能夠交流，因為認同這片土地而相聚，吃飯、聊天，交換想法。她也強調，活動沒有營利、報價公正公開，皆可向總鋪師和場地負責人求證。

「台派辦桌」擠爆覆鼎金保安宮。（記者葛祐豪攝）

活動主辦人「大掌粿」感謝6年前高雄人走上街頭。（記者葛祐豪攝）

罷韓四君子尹立（左）、陳冠榮（右）現身辦桌會場。（記者葛祐豪攝）

台派辦桌邀請內門總鋪師「阿隆師」掌杓，菜色豐富。（記者葛祐豪攝）

現場出現當年罷韓布條。（記者葛祐豪攝）

今晚的菜單豐盛。（記者葛祐豪攝）

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