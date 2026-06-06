為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    談繁榮台灣願景 賴清德：國防自主經費全被刪很奇怪

    2026/06/06 18:52 記者許麗娟／高雄報導
    總統賴清德直指國防自主經費全被刪除很奇怪，但不會放棄！（記者許麗娟攝）

    總統賴清德直指國防自主經費全被刪除很奇怪，但不會放棄！（記者許麗娟攝）

    總統賴清德今（6）日下午出席高雄醫學大學附設中和紀念醫院舉辦的「健康台灣深耕論壇」致詞說，推動健康、繁榮、幸福和民主台灣四大願景，立法院將國防自主經費全被刪除很奇怪，但「我們沒有放棄！」

    賴清德在談及「繁榮台灣」時，台灣股市已來到4萬6000點，原先預估今年全年經濟成長率是7.71％，但最近主計總處已上修到9.64％。政府將朝向AI新十大建設邁進，包括人才培育、建立算力中心、建置資料中心、推動均衡台灣發展的四大基礎建設，同時著重矽光子、量子運算和機器人技術3項關鍵技術，目標是2040年前幫助100萬家中小企業運用人工智慧完成數位轉型、打造創新創業生態圈，以及讓台灣成為完整的AI生態系國家，發展智慧醫療、智慧教育、智慧工程等應用。

    賴清德指出，機器人技術包括無人機在內的各種智慧機器系統，但比較可惜的是，無人機相關預算在國會審查時沒有通過，「這次的國防預算審查也很奇怪，把國防自主的經費全部都刪除，其中最重要是無人機」，總統強調，「我們沒有放棄，未來希望能夠再接再勵，爭得國會的同意。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播