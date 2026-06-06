談繁榮台灣願景 賴清德：國防自主經費全被刪很奇怪

總統賴清德直指國防自主經費全被刪除很奇怪，但不會放棄！（記者許麗娟攝）

總統賴清德今（6）日下午出席高雄醫學大學附設中和紀念醫院舉辦的「健康台灣深耕論壇」致詞說，推動健康、繁榮、幸福和民主台灣四大願景，立法院將國防自主經費全被刪除很奇怪，但「我們沒有放棄！」

賴清德在談及「繁榮台灣」時，台灣股市已來到4萬6000點，原先預估今年全年經濟成長率是7.71％，但最近主計總處已上修到9.64％。政府將朝向AI新十大建設邁進，包括人才培育、建立算力中心、建置資料中心、推動均衡台灣發展的四大基礎建設，同時著重矽光子、量子運算和機器人技術3項關鍵技術，目標是2040年前幫助100萬家中小企業運用人工智慧完成數位轉型、打造創新創業生態圈，以及讓台灣成為完整的AI生態系國家，發展智慧醫療、智慧教育、智慧工程等應用。

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賴清德指出，機器人技術包括無人機在內的各種智慧機器系統，但比較可惜的是，無人機相關預算在國會審查時沒有通過，「這次的國防預算審查也很奇怪，把國防自主的經費全部都刪除，其中最重要是無人機」，總統強調，「我們沒有放棄，未來希望能夠再接再勵，爭得國會的同意。」

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