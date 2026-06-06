讓國寶級景點被看見！陳素月：全力促成彰化台鐵宿舍群開發

彰化臺鐵舊宿舍群重生的催生者、彰化市長林世賢（中），感謝立委陳素月（左）、黃秀芳（右）對彰化台鐵宿舍群的支持。（記者劉曉欣攝）

彰化縣文化景觀包括彰化台鐵舊宿舍群地標「洞洞屋」在內的3棟歷史建築，今天（6日）舉行修復完成開箱典禮。彰化市長林世賢表示，應該比照嘉義「檜意森活村」一次到位修復完成，打造國際級的觀光品牌。民進黨彰化縣長參選人、立委陳素月表示，當選縣長後會全力促成！

林世賢表示，彰化台鐵宿舍群與國定古蹟扇形車庫，隔著民生地下道對望，這不只是國寶級的景點，也是具有國際品牌的觀光資源。強力要求以後由縣府與中央來主導修復工程，約花10億元就可一次到位。

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林世賢指出，這不只是修復老舊宿舍，同步應將周邊腹地進行都更與規劃，成立「彰化鐵道園區」，把彰化鐵道推到世界觀光舞台，經費不要像擠牙膏般一次一點點，而是一次到位、完整規劃，導入都更，打造有飯店、有散步道、有博物館，有蒸汽火車專用道的鐵道園區。

陳素月表示，她與立委黃秀芳都有關心彰化鐵道觀光建設，彰化有全國唯一扇形車庫，旁邊剛好就有宿舍群，目前已完成「洞洞屋」在內的3棟歷史建築修復作業，感謝林世賢在彰化市長任內對鐵道文化保存的用心，她也允諾，只要她當選縣長，就會全力促成彰化台鐵宿舍群的整體開發，擦亮彰化鐵道的品牌，

彰化市長林世賢盼彰化台鐵宿舍群修復可以一次到位，民進黨彰化縣長參選人陳素月（右）允諾將全力促成。（記者劉曉欣攝）

彰化臺鐵舊宿舍群完成地標「洞洞屋」的修復工程。（記者劉曉欣攝）

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