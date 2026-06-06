新竹學生就學交通轉乘量能不足 莊競程：設「巡迴公車」

新竹學生就學交通轉乘運輸系統量能不足，民進黨新竹市長參選人莊競程提巡迴公車構想改善新竹學子就學環境。（莊競程競辦提供）

民進黨新竹市長參選人莊競程日前與新竹隊和大新竹高中就學權益自救會交流時，不少家長提到通學距離過長帶來的交通負擔與不便，他與市議員參選人曾翰揚、新竹高商學生一同走訪通學路線，實地感受學生每天上下學面臨的交通問題，提出設「巡迴公車」構想來改善就學交通環境。

莊競程說，從學府路到新竹火車站後站，是許多學生轉乘大眾運輸或前往前站補習的重要路線。然而實際走訪發現，沿線仍有不少待改善之處。最明顯的問題之一是YouBike站點與車輛供給不足。許多學生仰賴公共自行車完成最後一哩路，但尖峰時段經常面臨無車可借的情況。另一項問題則是部分路段人行空間不足，學生必須緊鄰車流步行，通學安全面臨挑戰。

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他說，未來將以人本交通為核心理念，評估規劃串聯學校、車站及重要節點的巡迴公車路線，降低學生步行負擔，同時紓解上下學尖峰時段的交通壅塞，提供更安全便利的通學選擇。家長和學生的困擾他會一件一件解決，讓新竹的孩子可以放心在新竹讀書。

民進黨新竹市長參選人莊競程提巡迴公車構想改善新竹學子就學環境。（莊競程競辦提供）

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