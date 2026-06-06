黃國昌新書稱「參選不分區救時力」 張育萌揭怯戰史：我要吐了

現任民眾黨主席黃國昌從政以來爭議不斷，他近日出版的新書《向光前行》更遭大量昔日時代力量人士不滿，質疑他扭曲歷史、抹黑昔日戰友。（資料照）

現任民眾黨主席黃國昌從政以來爭議不斷，他近日出版的新書《向光前行》更引起許多昔日時代力量人士不滿，質疑他扭曲歷史、抹黑昔日戰友。針對黃國昌昨在新書發表會談到過去代表時力參選不分區立委的過往，台灣青年民主協會理事張育萌發文質疑，黃國昌急著二創歷史，把自己講成悲劇英雄，並諷刺黃「當年明明就是自己怯戰，不敢在汐止選連任。現在講得排進不分區是多悲壯的事」，對於黃的說法張育萌也直言「我要吐了」。

黃國昌近日因新書《向光前行》內容談及時代力量過往，引發爭議，針對黃國昌稱2018年在時代力量參與勞基法修法抗爭時，最後剩自己還在「堅持」，戰友林昶佐、洪慈庸等人都「先閃人」，民進黨新北市議員、洪慈庸的丈夫卓冠廷出面反駁，自揭夫妻倆藏了8年的瘡疤，也就是洪慈庸當時流產的憾事，怒轟黃國昌竟然有臉扭曲歷史。

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昨日黃國昌舉行新書發表會，包含前民眾黨主席柯文哲、資深媒體人趙少康都受邀出席。針對外界質疑，黃國昌則稱他不會受到外界斷章取義的政治攻擊影響，並反批卓冠廷是在拿私事來政治攻擊，而這種恐嚇威脅「他是不會接受的」。

張育萌在臉書發文指出，黃國昌在新書發表會又在鬼扯洗記憶，黃聲稱「2019年我心裡壓力非常大，因為那時候時代力量的存亡，我決定把自己放到不分區第四名，下去衝政黨票」。對此張育萌直言「我要吐了」。

張育萌質疑，黃國昌又把自己講成悲劇英雄，親口說「我那時候要救時代力量，因為那時候時代力量被民進黨搞得亂七八糟的，拖了一堆人脫黨」。這番描述讓張育萌質疑，「有沒有搞錯啊？黃國昌怎麼不敢提，當年明明就是自己怯戰，不敢在汐止選連任。現在講得排進不分區是多悲壯的事，是在搞笑哦？」

張育萌說明，2019年中，民進黨的沈發惠都表態不爭取提名了。結果，黃國昌民調只有20%多，當時國民黨推的李永萍民調超過40%。所有人都在等黃國昌，結果黃國昌到8月突然發個採通，宣布辦公室主任要出來選，而且政治獻金專戶都設好了。

張育萌批評，黃國昌就是最愛打著民主反民主，自己想找接班人，也沒通過時代力量黨內提名程序。當時時力黨內就有議員質問黃國昌「為什麼沒有留在第一線奮戰？」由於黃國昌怯戰，民進黨徵召賴品妤。最後賴品妤選前三個月臨危授命，還是贏了。這黃國昌怎麼在新書都不敢講？

張育萌也諷刺，最扯的是，2018年，黃國昌才宣布「我可以很清楚的講，我絕對不會放在不分區立委名單！」結果，時隔一年，2019年，黃國昌確定棄選汐止3個月後，時力公布不分區名單，噹噹！黃國昌排在第4名。

當時媒體堵麥逼問，黃國昌怎麼直接打自己的臉？黃國昌還一時語塞，後來擠出幾句話說「外界如果要這樣詮釋，我就虛心接受。」這番回應讓張育萌狂酸，「虛心接受什麼啦？怯戰躲在不分區，打臉自己的承諾，結果現在在黃國昌口中，把自己排進不分區變成是『在救時代力量』，天底下怎麼會有臉皮這麼厚的政客啊？」

張育萌在文末也直言，「這不是什麼古早的事欸，距今不到10年，黃國昌急著要二創歷史。我們只是老了，真的不是掛了欸。」

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