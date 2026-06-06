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    首頁 > 政治

    蔣萬安大玩無人機足球 吳思瑤轟：藍白卻在立院封殺無人機法案

    2026/06/06 09:31 即時新聞／綜合報導
    民進黨立委吳思瑤。（資料照）

    民進黨立委吳思瑤。（資料照）

    立法院日前在國防特別條例排除所有商購、委製無人機案項，民進黨立委所提「無人載具產業創建特別條例」草案，5日又在一讀程序遭在野黨聯手退回程委會。對此，民進黨立委吳思瑤表示，發展無人機，台灣有強大的競爭力，卻毀在藍白政客的手上，蔣萬安跟民眾黨市議員在市議會大玩無人機時，藍白的立委卻正利用多數暴力，敗光產業機會，葬送國防安全。

    吳思瑤昨在臉書PO文表示，一個「無人機」，各自表述？同一天，蔣萬安玩得開心，立法院擋得狠心！今天早上在立院議場，藍白聯手封殺民進黨立委提案的《無人載具產業創建特別條例》。連法案一讀都不給，連列案討論都不行。

    吳思瑤指出，下午在台北市議會，民眾黨市議員跟蔣萬安大玩「無人機足球」，一搭一唱都說要增加補助無人機教育，還要送學生出國比賽，同樣是「無人機」，藍白可以拿來搏版面，都說要推廣，還說是台灣之光，但執政黨推的「無人機」，從預算到法案，不論是國防或產業，既拖又擋全砍光。

    吳思瑤直言，發展無人機，台灣有強大的競爭力，卻毀在藍白政客的手上，蔣萬安跟民眾黨市議員在市議會大玩無人機時，藍白的立委卻正利用多數暴力，敗光產業機會，葬送國防安全，蔣萬安不心虛嗎？藍白不會良心不安嗎？

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