一貫道親赴中遭拘案件暴增！ 海基會：近2週又增5人通報

海基會日前揭露一貫道道親在中國被關押。（擷取自陸委會臉書）

海基會5月曾公布發生3位一貫道道親赴中遭拘，海基會副秘書長黎寶文今（5日）又表示，今年5月增加的數量比以往多，近2週以來又增加5人通報。

海基會秘書長羅文嘉5月22日指出，發生2起一貫道道親赴中遭拘案件，共有3位道親分別在福建與廣東，遭對岸以不明理由限制人身自由。除海基會多次示警外，一貫道民間組織「發一崇德道務中心」亦正式發函給海內外道場，明確禁止道親前往中國，以免遭受拘留審判。

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黎寶文今日則表示，光是今年5月份接到的通報就比以往增加，自2019年至今，國人因宗教原因遭中國拘禁的案件共計22件、24人，其中一貫道就佔了18件、共19人。這個數字比起5月22日公布的數字又增加了5人。

海基會日前公布一貫道道親赴中遭拘的案例，遭國台辦批是造謠抹黑。對此，黎寶文強調，海基會所有的數據，都是來自於民眾陳情，並在第一時間與家屬取得聯繫，且為與家屬維持長期的信任關係，所以尊重當事人及家屬意願，通常不會對外透露過多案情與細節，但也並非虛構。

黎寶文強調，中國對宗教自由的看法與保障人民信仰的觀念，與台灣有非常大的落差，而且中國對宗教事務管控日趨嚴格，恣意認定違法、逮捕的行為越來越多，且並非只針對中國民眾，包含外國人都受到相同的騷擾。在沒有宗教自由的前提下，一貫道親前往中國，必須審視考慮必要性以及人身風險。

海基會副秘書長黎寶文。（資料照）

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