賴清德視察保二無人機部隊 提「科技建警」無人機納警察配備

總統賴清德（右三）今日下午前往警政署保安警察第二總隊，視察無人機部隊與室內空間戰鬥（CQB）演練成果。（記者鄭景議攝）

總統賴清德今日下午在內政部長劉世芳等人陪同下，前往警政署保安警察第二總隊，視察無人機部隊與室內空間戰鬥（CQB）演練成果，雖說因雨無人機無法升空，但其餘演練仍順利進行。賴清德強調，地緣政治威脅日益嚴峻，國家除了提高國防預算，也必須賦予警察更多防護與戰鬥能力，政府前年已編列21億5000萬元購置無人機，未來將持續提升無人機性能，讓無人機成為警察的基本配備。

內政部長劉世芳致詞表示，保二總隊長期肩負守護國內科學園區、油、電、糖、水等關鍵基礎設施的重任，目前已積極推動「科技建警」與「實體防護」的雙重升級。今日演練展現了無人機與室內空間戰鬥的精實訓練，不僅提升巡守效率，也顯現守護台灣的決心。

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賴清德指出，從今日的室內空間戰鬥、戰傷救護到無人機操演，同仁的表現都非常到位。面對地緣政治變化，國家除了提高國防預算，讓國軍在第一線保護國家，也必須推動「科技建警」，賦予警察更多防護能力以維護社會安定。

為了落實目標，賴清德提出2大加強方向。首先是擴編轉型，保二總隊必須成為具備反恐能力、並守護基礎設施的關鍵力量。其次是科技建警，配備無人機至各警察隊伍，參考俄烏及中東戰爭經驗，無人機能立體巡邏，並即時傳送影像由人工智慧分析，保障同仁執勤安全。前年行政院已編列21億5000萬元購置無人機，後續將持續提升性能並擴編專業操作人員，讓無人機成為每位同仁的基本配備。

最後，賴清德對保二總隊表達感謝。他提到，全國105個關鍵基礎設施單位中，保二總隊就承擔了67個守護責任。不論是油水糖電、交通運輸、通訊網路、金融或醫院，只要是重要設施，警察同仁都責無旁貸。賴清德強調，第一線有國軍、關鍵基礎設施有警察、後方有人民支持，將透過實力來達到台海和平穩定的目標，也預祝全國警察同仁警察節快樂。

雖說因雨無人機無法升空，但其餘演練還是順利進行。（記者鄭景議攝）

雖說因雨無人機無法升空，但其餘演練仍順利進行。

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