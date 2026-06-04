蔡英文化身日本辣妹？見「芋頭壽司」秒留4字 全網看傻：我跟不上

響應南韓女團BLACKPINK來台開唱，蔡英文也靠AI將頭髮變成粉紅色。（擷取自Threads）

前總統蔡英文卸任後時常在社群海巡，甚至曾在回覆網友飲食大亂鬥文章時，留下「我不確定這是一個擁有社會共識的吃法」等迷因金句。今天她再度現身一篇談論「芋頭壽司」貼文的留言區，並留下日本辣妹常用的流行語「YBSG」，再度引爆社群熱議。

今天有網友在Threads發文驚呼，「我最近發現比火鍋芋頭更不能接受的東西：芋頭壽司？」、「留芋頭人吃，居然還有紫心地瓜口味我要瘋」。貼文隨即掀起熱議，喜歡芋頭的網友紛紛留言回應「好像很厲害欸」、「這種超好吃⋯⋯」；但也有反對派驚恐表示「有點嘔」、「台灣是沒有法律了嗎，真的要瘋了」。

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沒想到這篇貼文也吸引喜歡芋頭的蔡英文前來朝聖，並親自留下4字「YBSG」。這個詞是日文「やばすぎ」（Yabasugi）的縮寫，意思是「太誇張了」、「太扯了」或「太瘋狂了」，在日本辣妹（Gyaru）文化中非常流行，常用來表達對某事感到極度驚訝、震驚。

小英的超潮回覆立刻掀起討論，網友紛紛留言笑虧：「網速慢一點的真的會跟不上小英」、「小英還是走太前面了，我跟不上了」、「完蛋了，小英用了我不會的網路用語，我484太LKK了」、「感覺需要開始紀錄一下，那些我從英文海巡留言學到的網路用語1. ㄅ級分 2. YBSG」。

芋頭壽司。（資料照）

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