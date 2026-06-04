卡米地遭潑「屎漆彈」涉跨境鎮壓？梁文傑：主嫌手機格式化啟人疑竇

台北市「卡米地」喜劇俱樂部近日遭潑「屎漆彈」，讓外界關注中國對台的跨境鎮壓。（資料照）

台北市「卡米地」喜劇俱樂部近日遭潑「屎漆彈」，讓外界再度關注中國對台的跨境鎮壓。關於此案最新進度，陸委會發言人梁文傑今日表示，警方在3日以「刑法」毀損他人器物罪、公然侮辱罪、恐嚇危害安全罪，將蔡嫌和郭嫌移送台北地檢署偵辦。

「卡米地」喜劇俱樂部5月29日晚間遭人潑穢物，當晚大廳安排場次為「相聲失控」演出，主辦人黃逸豪曾在表演中嘲諷習近平，外界關切潑屎事件可能涉及中共發動的跨境鎮壓。

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台北市警方當日先逮捕1名蔡姓共犯，30日另逮捕主嫌郭姓男子到案；中國國台辦發言人朱鳳蓮昨天則聲稱，跨境鎮壓是「無稽之談」，是別有用心的「蓄意抹黑」。

梁文傑在陸委會記者會表示，該案警方已經抓到潑漆的人，6月3日以「刑法」毀損他人器物罪、公然侮辱罪、恐嚇危害安全罪，將蔡嫌和郭嫌移送台北地檢署偵辦。

梁文傑指出，至於犯案動機，主嫌的手機在犯案前就先格式化，蓄意讓人查不到通訊紀錄，這個就啟人疑竇，這部分台北市刑大正在把手機還原鑑定當中，我們希望能夠有進一步的線索。

梁文傑坦言，現在當然不能夠講這一定是跨境鎮壓，但類似案例和其它案例有雷同，譬如之前有一位港人湯偉雄經營的拳館兩度被潑漆，而且潑漆的主嫌都是從香港來台犯案，然後立刻飛出去。這些手法就是使當事人心生恐懼，手法也有雷同之處，我們希望檢調能把證據查得更清楚一點。

針對中共跨境鎮壓，陸委會有無研議對策？梁文傑則說，針對類似案例，各機關有組成一個小組，對於案件到底是單純的違法行為，還是有接受某些政治勢力的指揮，在從事破壞台灣安全的工作，有沒有適用「反滲透法」，小組就會把案子特別定性。

梁文傑舉例，以卡米地這個案子來講，如果不是有這樣一個過程，我們懷疑它可能涉及「反滲透法」的話，可能主嫌的手機根本不用查，也不用大費周章去還原手機了，正是因為我們有所懷疑，所以才會繼續追查。

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