IPAC創辦人裴倫德返英曬自拍！帥照曝光台網暴動：萬安哪裡帥？

IPAC共同創辦人暨執行董事裴倫德（左）與台北市長蔣萬安。（擷取自Threads、本報資料照）

對中政策跨國議會聯盟（IPAC）共同創辦人暨執行董事裴倫德（Luke de Pulford）上月底訪台。他昨天在Threads發文強調「絕不向威嚇屈服」，然而大批台灣網友卻再度因為他的超高顏值帥照而徹底歪樓，甚至引發與台北市長蔣萬安的顏值對比討論。

裴倫德昨天在Threads曬出一張坐在沙發上的帥氣自拍照，並貼心地用中文寫下：「剛從台灣返國，便回歸我的『自然棲息地』國會，開會討論下一步該怎麼做。我們絕不向威嚇屈服。」這篇展現挺台魄力的貼文，在發布不到一天的時間內就迅速收穫4萬個讚。

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然而，留言區的台灣網友焦點全放在他的外貌上，紛紛直呼：「真帥，無論是魄力還是本尊都很帥」、「這才是真的帥，萬安到底哪裡帥」、「真的不帥會死欸」、「你帥的很像AI」、「終於看到實體黃昏了，透露著一股間諜感」、「真的帥又正直的裴倫德，加油，英國一定可以戰勝邪惡的」、「這才是真正的斯文敗類款，誰在那邊給我當萬安粉我就貼他這個上臉」。

事實上，裴倫德憑藉著優雅的紳士氣質與帥氣外貌，早已在台灣社群引起熱烈討論。他自去年11月啟用Threads帳號發文，當時便立即湧入數十萬台灣網友前往朝聖，目前已擁有3.1萬名粉絲。

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