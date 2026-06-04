苗栗苑裡交通檢舉破4千件 議員質疑警方「為開單而開單」

苗栗縣議員張顧礫今（4）日總質詢，關切苑裡鎮去年交通違規檢舉案件多達4185件，遭民眾質疑警方是為了開單而開單，要求相關單位針對爭議進行改善。（記者張勳騰攝）

苗栗縣議員張顧礫今（4）日總質詢，關切苑裡鎮去年交通違規檢舉案件多達4185件，遭民眾質疑警方是為了開單而開單，要求警方等相關單位應先釐清道路現況條件再裁罰；苗栗縣警局長李忠萍回應，將邀集苗栗縣政府交通工務處及鄉鎮公所，針對爭議路段會勘相關標線、號誌、行人穿越線配置等，再進行調整、改善。

張顧礫質詢指出，他接獲不少民眾陳情，苑裡鎮去年民眾檢舉案件4185件，主要檢舉態樣為不依規定使用方向燈、闖紅燈、不遵守標線指示、跨越雙黃線。以苑裡鎮去年科技執法案件2504件，檢舉熱點為苑裡鎮中山路與為公路口922件，苑裡鎮世界路與新興路口1582件，質疑警方是不是為了開單而開單？

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張顧礫表示，不少鄉親反映不是不願意守法，而是標線不清楚、路口動線複雜、左右轉空間不足、號誌秒差不易判斷、車流量尖峰時段壅塞混亂等，相關單位應先釐清道路條件再裁罰。他認為，若標線、號誌等存在模糊地帶，應先由苗縣府交工處或鄉鎮公所改善後再處理，避免民眾無所適從，引發民怨。

苗縣警局長李忠萍答詢指出，現行科技執法罰單審核，採初審、複審及主管抽查機制，針對爭議案件可重新檢視影像資料，有些不等民眾申訴，警方就函請監理單位撤銷處分。會後警察局、交工處及鄉鎮市公所將前往會勘，針對標線、號誌及行穿線配置等進行檢視，並將爭議路段彙整提報縣府交通工務處及道安會報來改善。

針對交通違規罰單爭議，苗栗縣警局長李忠萍回應，將邀集苗縣府交通工務處及鄉鎮公所針對爭議路段進一步會勘、改善。（記者張勳騰攝）

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