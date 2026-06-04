紐西蘭議員遭中國制裁 韋德齊：政治人物不應屈從壓力、成為附庸

捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）4日表示，政治人物的責任是為自身國家工作、為公民服務，應強化自身韌性及抗壓性，不應屈服於壓力、成為附庸。（記者塗建榮攝）

針對紐西蘭跨黨派國會議員訪團今年5月初訪台後，遭中國祭出反制措施，禁止入境一年。捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）今（4日）表示，政治人物的責任是為自身國家工作、為公民服務，應強化自身韌性及抗壓性，不應屈服於壓力、成為附庸。他強調，與其他自由民主國家進行交流，是捷克身為民主國家的主要責任之一，台灣當然也包含在內。

外交部今日下午舉辦捷克參議院議長韋德齊訪團訪台記者會。媒體提問指出，紐西蘭4名國會議員訪台後遭中國制裁，是否會影響韋德齊後續訪台意願。

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韋德齊表示，他在2020年首度訪台時，便已受到很大的壓力，各單位都向他施壓，他也克服了這些困難，於2020年、今年兩度訪台。

韋德齊說，當受到某人、某個主體施壓時，肯定不能屈服於壓力、不能成為附庸，他認為，政治人物最重要的責任與任務是為自己的國家工作、為公民服務，捷克身為民主國家，與其他自由民主國家進行交流，是主要責任之一，台灣當然也包含在內。這些合作必須在平等、互利、互惠、尊嚴的條件下進行。

韋德齊表示，他當然不反對與其他國家合作，但合作都必須在平等、互利、互惠的基礎上，所以他認為，政治人物的主要任務是要增加韌性、抗壓性，不要屈服於壓力、不要成為附庸、不要為別人服務。

韋德齊也強調，進一步發展捷克參議院與台灣的關係，並非他個人的決定，而是捷克參議院全體大會中跨黨派議員們通過的決議。

紐西蘭議員訪台後遭中制裁 外交部嚴正譴責中國「蠻橫無理」

外交部發言人蕭光偉表示，外交部嚴正譴責中國採取的反制措施，中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，我國與國際友人互動交往是雙方正常權利，中國無權置喙。中國的脅迫打壓行徑，只會凸顯其蠻橫無理及越來越多國際友人與台灣交往，並支持台灣的事實。

蕭光偉說，外交部對紐西蘭國會議員再次表達誠摯感謝，也歡迎更多理念相近夥伴國家各界友人造訪台灣。台紐共享民主、自由與人權價值，多年來在經貿、文化與原住民族等各領域交流密切，而國會外交更是民主國家間，增進相互瞭解及強化交流合作的正常行為，符合民主原則與國際慣例，外交部呼籲中國停止對他國民選議員，與台灣進行交流的施壓干預。

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