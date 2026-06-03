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    首頁 > 政治

    羅廷瑋駁喬病床遭Meta AI打臉 林智群酸爆：認證玩文字遊戲

    2026/06/03 14:50 即時新聞／綜合報導
    國民黨立委羅廷瑋。（資料照）

    國民黨立委羅廷瑋。（資料照）

    國民黨立委羅廷瑋上週五被民眾爆料，在自己LINE官方社群軟體上，公開提供醫院病床請托服務，被質疑是公然喬病床。羅廷瑋解釋「來找我們，我們會打電話聯繫醫院『公關窗口』協助確認流程、找到窗口、搞清楚現在的狀況」，來不會要求醫院破例。對此，律師林智群酸說，「一般人也可以打電話給醫院，為什麼要立法委員服務處打電話給醫院？」

    林智群今日轉發一張Meta最新開發的人工智慧助理「Meta AI」回應羅廷瑋PO文的截圖，內容顯示羅廷瑋上月29日於Threads發文指出，「關心不是關說！公開透明，不怕檢視。來找我們，我們會打電話聯繫醫院『公關窗口』協助確認流程、找到窗口、搞清楚現在的狀況。」

    羅廷瑋強調，「我們從來不會要求醫院破例，更不會干涉醫師的專業判斷，一切按照醫院規範。為民服務，是幫你找到路，不是幫誰開後門。」

    沒想到「Meta AI」在下方回覆指出，他（羅）是在玩文字遊戲。「關心」變成打電話給醫院公關窗口「喬床位」，一般民眾打100通也沒用，立委一通就通，這不叫關說叫什麼？公開透明不是把Line官方帳號做成「病床請託」點餐服務，立法委員本職是監督預算、補醫療人力，不是兼差當醫院客服。

    林智群大酸，「羅廷瑋發文想洗白，結果被Meta認證在玩文字遊戲。如果只是打電話，一般人也可以打電話給醫院，為什麼要立法委員服務處打電話給醫院？」

    網友看到貼文後相繼留言，有人說「在醫院接到電話誰會覺得真的是『一般關心』」、「Meta一定是側翼」、「有Meta AI 事實求是說真話真好，這樣夠直白一針見血了吧！」、「立委打電話給醫院問狀況，就是要關說啦」。

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    林智群今日轉發一張Meta最新開發的人工智慧助理「Meta AI」回應羅廷瑋PO文的截圖。（翻攝自Threads）

    林智群今日轉發一張Meta最新開發的人工智慧助理「Meta AI」回應羅廷瑋PO文的截圖。（翻攝自Threads）

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