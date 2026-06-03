接受林佳龍午宴歡迎 韋德齊：台捷經貿半導體有無限合作潛力

外交部長林佳龍（右）致贈捷克參議院議長韋德齊（左）「玉見台灣立體圓雕畫」作為紀念。（圖由外交部提供）

外交部長林佳龍昨（2）日中午在台北賓館款宴捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）訪問團一行。韋德齊表示，台捷雙方未來在經貿與半導體供應鏈上具有無限合作潛力，雙邊合作需要持續投入人力與資源。

午宴前，林佳龍特別邀請即將赴布拉格參與「使館節」國際文化交流活動的金門中正國小鼓吹樂隊表演，彰顯台捷兩國深厚的文化互動與連結。

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韋德齊致詞表示，很榮幸受邀與宴，也很開心能看到金門中正國小充滿活力與民俗特色的演出。他也肯定林佳龍推動文化外交的理念與努力，認為藝文活動能強化兩國連結，也很感謝故宮文物去年在捷克國家博物館展出，迴響熱烈。

韋德齊接著引述林佳龍於捷克「全球安全論壇」（GLOBSEC）提出的「台歐不可分割」觀點，強調台捷雙方未來在經貿與半導體供應鏈上具有無限合作潛力；並指出台捷雙邊合作需要持續投入人力與資源，對台灣在座政商各界展現的勇氣與創新表達敬意。

林佳龍致詞表示，韋德齊參議長在2020年8月克服疫情挑戰堅定訪台，並在立法院發表「我是台灣人」的歷史性演說，深深感動台灣人民、喚起國際民主夥伴的共鳴，更為兩國奠定蓬勃發展的合作基石。

外交部說明，韋德齊自2020年上任以來，始終堅定支持台灣，此行並邀請故參議長柯佳洛（Jaroslav Kubera）千金溫索娃女士（Vendula Vinšová）同行。溫索娃女士餐敘後特別向林佳龍致謝，讓她有這個機會代替父親完成踏上台灣這片土地的心願。

外交部指出，台捷近年高層互動頻繁，雙邊文化、經貿與觀光關係日益密切。林佳龍甫於5月造訪捷克並在「全球安全論壇」發表演講，去年9月也曾親赴捷克見證「故宮百品及其故事」特展開幕。此外，自2023年7月台捷開通直航後，航班需求持續成長，至今年8月已有兩家我國航直飛，並自今年10月起每日均有自台北起飛的直航航班飛抵布拉格。未來台灣將持續以創新、先進科技及高附加價值產業為核心，攜手強化捷克的產業競爭力，為雙方創造互惠共榮的民主供應鏈。

外交部長林佳龍在台北賓館設宴歡迎捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）一行。（圖由外交部提供）

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