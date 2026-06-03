飛官盧季佑罹難 父發文悼兒：你答應幫老爸換一台電腦，你還沒做啊？

中校飛官盧季佑罹難 ，父親發文悼兒子。（翻攝盧父臉書）

中校飛官盧季佑昨天上午執行T-34C初級教練機模擬「發動機失效」航線訓練任務不幸殉職，盧父今早前往岡山基地完成招魂儀式後，發文悼念兒子「我最帥氣的最驕傲的兒子，引以為榮的我兒竟然變成這樣」，更要兒子放心「二位我的阿孫，我和媽會幫忙照顧長大」，讓他們知道自己的爸爸，壯烈為國殉職。

盧父在臉書發文，向兒子發出沉痛的告白，指「你就這樣無聲無息的走了，縱使我哭斷心腸也換不回你的生命，這麽小的年紀就離開了我和你媽.....兩個孫子那麽小，他們還不知道喪父之痛，但我和你媽喪兒之痛，傷心....吃了安眠藥物整晚無法入睡....老天爺啊！怎麼就這樣啊？」

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盧父說：「今早要回空軍官校，請了法師召你魂魄回龍巖神主牌位，聽聽我和你媽大姐的聲音，速速聽著法師的法令，隨著走，今生無緣再聚父子情，你就安心的走吧！別不捨我和你嗎，二位姐姐還有二位我的阿孫，我和媽會幫忙照顧長大，長大了讓他們自己的爸爸，壯烈為國殉職」。

盧父看著孩子的遺照，傷心難以撫平，對兒子說：「季佑與老爸老媽來到這世界相聚，短短41年，你向來是最聰明，最棒，反應最好，學東西最快，成績都是第一，你答應幫老爸換一台電腦，你還沒做啊？今後我的電腦故障你也沒辦法幫老爸維修了，真的好難過啊！」。

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