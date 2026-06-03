為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    飛官盧季佑罹難 父發文悼兒：你答應幫老爸換一台電腦，你還沒做啊？

    2026/06/03 14:52 記者黃佳琳／高雄報導
    中校飛官盧季佑罹難 ，父親發文悼兒子。（翻攝盧父臉書）

    中校飛官盧季佑罹難 ，父親發文悼兒子。（翻攝盧父臉書）

    中校飛官盧季佑昨天上午執行T-34C初級教練機模擬「發動機失效」航線訓練任務不幸殉職，盧父今早前往岡山基地完成招魂儀式後，發文悼念兒子「我最帥氣的最驕傲的兒子，引以為榮的我兒竟然變成這樣」，更要兒子放心「二位我的阿孫，我和媽會幫忙照顧長大」，讓他們知道自己的爸爸，壯烈為國殉職。

    盧父在臉書發文，向兒子發出沉痛的告白，指「你就這樣無聲無息的走了，縱使我哭斷心腸也換不回你的生命，這麽小的年紀就離開了我和你媽.....兩個孫子那麽小，他們還不知道喪父之痛，但我和你媽喪兒之痛，傷心....吃了安眠藥物整晚無法入睡....老天爺啊！怎麼就這樣啊？」

    盧父說：「今早要回空軍官校，請了法師召你魂魄回龍巖神主牌位，聽聽我和你媽大姐的聲音，速速聽著法師的法令，隨著走，今生無緣再聚父子情，你就安心的走吧！別不捨我和你嗎，二位姐姐還有二位我的阿孫，我和媽會幫忙照顧長大，長大了讓他們自己的爸爸，壯烈為國殉職」。

    盧父看著孩子的遺照，傷心難以撫平，對兒子說：「季佑與老爸老媽來到這世界相聚，短短41年，你向來是最聰明，最棒，反應最好，學東西最快，成績都是第一，你答應幫老爸換一台電腦，你還沒做啊？今後我的電腦故障你也沒辦法幫老爸維修了，真的好難過啊！」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播