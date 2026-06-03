美方審議140億美元對台軍售 陳冠廷：華府對台政策不受中共影響

民進黨籍立院國防外交委員會召委陳冠廷。（資料照）

美國國務卿盧比歐近日重申，美國對台政策沒有改變，並指出川普政府正在評估140億美元對台軍售案。民進黨籍立法院外交國防委員會召委陳冠廷今日表示，盧比歐的說法再次肯認，美國對台安全合作的核心，是基於美國自身國家利益、區域和平穩定，不會因為中共反對而改變。

陳冠廷指出，近期外界對於美中互動影響對台軍售節奏有諸多想法，但判斷美國對台政策，除了看單一句話，更要考慮美方實際政策、制度程序與戰略方向。盧比歐已清楚表明，美國對台政策沒有改變，且對台軍售不會因中國反對而被擱置或取消，這是非常關鍵的訊號。

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陳冠廷表示，中共長期試圖把台灣安全議題包裝成美中談判籌碼，並以外交施壓、軍事恫嚇，企圖削弱國際社會支持台灣的正當性。然而，台灣的防衛需求不是中國可以置喙的議題，美國對台軍售也不應由北京決定，台美安全合作的目的，是維持台海和平現狀，避免威權國家誤判，進而危及印太秩序。

盧比歐談及140億美元對台軍售案仍在評估中，顯示相關程序持續推進。陳冠廷強調，台灣方面也必須同步展現負責任的自我防衛決心，包括強化不對稱戰力、提升彈藥與後勤整備、加速無人載具與國防自主能量，並確保國防預算與採購制度能夠回應第一線戰備需求。美國的印太戰略不會只因單一地緣衝突而消失。但中東局勢、歐洲安全與印太穩定彼此牽動，因此台灣更應與利益相近國家持續合作，確保重要軍事資源與戰略注意力能夠回到印太，維護區域和平穩定。

陳冠廷重申，台灣不尋求衝突，也不挑釁，但面對中共持續擴張軍力與灰色地帶壓迫，台灣唯有堅定提升自我防衛能力、深化台美及民主盟友合作，才能讓兩岸對話建立在對等與互信之上，也才能真正守住台海和平。

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