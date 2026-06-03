鄭朝方被迫參選新竹縣長？ 王世堅：很多人在背後威脅他

民進黨中央黨部3日舉行中常會，立委王世堅出席會議。（記者羅沛德攝）

民進黨布局2026新竹縣長提名，黨內普遍看好竹北市長鄭朝方上陣，但遲未定奪。對此，兼任民進黨中常委的立委王世堅今（3日）表示，鄭這次可能也是被迫參選，因為很多人在背後威脅，聲稱要公布其家族的事情。

國民黨新竹市長參選人徐欣瑩早在3月底自黨內初選出線，民進黨人選仍未底定。王世堅今天下午出席民進黨中常會前接受媒體聯訪，被詢及鄭朝方沒有意願、以及被迫參選的傳聞。

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王世堅對此評估，鄭朝方是適合的人選，但他這一次很可能也是被迫、不得已參選，「為什麼？因為很多人在背後威脅他，說要公布他們家族的事情」。王認為，一代歸一代，縱使鄭的家族過去有什麼經營事業的問題，這都不應該影響鄭朝方個人的政治參與。

王世堅說，鄭朝方從政以來的表現都非常好，若以客觀條件來看，鄭朝方是最適合參選新竹縣長的人選，「但我知道他真的是很無奈」。因為鄭的資格和條件都足夠，相信也有意願，因為在竹北做得這麼好，當然要更上一層樓，這是每一位政治人物的終極目標。

「我覺得，對鄭朝方而言這真的是滿殘酷的！」王世堅表示，到現在遲遲沒有宣布，鄭朝方大概背後都受到這些威脅，如果是因為其他因素讓鄭不選，而那些因素與其根本無關，真的是滿無辜的。

媒體追問，政治人物是否應該乾脆一點？王世堅回應，「對啦，是應該乾脆，可是當你受到威脅的時候，怎麼說？對不對？這個我就不方便講啦，因為我人在台北嘛，我是間接聽到。」

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