蔣萬安答詢要靠提詞？ 沈伯洋：夠了解市政就不用看稿

民進黨立委吳思瑤與台北市長參選人沈伯洋。（記者田裕華攝）

台北市長蔣萬安近日被質疑，在市議會備詢時會透過面前的平板電腦，讀取官員提供的答案與資料，作為回應參考，引起外界質疑蔣上任第4年，對於市政熟悉程度充足與否。民進黨籍台北市長參選人沈伯洋今表示，如果夠了解市政，還是可以回答現況作為與未來方向，所以重點還是回答的深度。

沈伯洋今參訪「InnoVEX 2026」指出，用平板看資料就好像帶著做好的筆記上台，其實都是常態，重點還是回答的深度，如果對市政夠了解，即使有些東西不太能記憶，仍可回答現階段遇到、已作且要改善的事項，還有未來方向，「這部分應該都是不需要看稿就可答覆的事」。

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立委吳思瑤進一步說，政府運作本就需依賴專業幕僚團隊，提供政策背景與資訊，這不是問題。大家關注的是首長的吸收與應對能力，市長應該要能掌握市政，而非萬事靠提詞，或是為了拯救蔣萬安，幕僚大開地圖砲、扯說哪位民進黨官員也這樣。

她強調，蔣萬安的問題是在備詢過程中，如果沒有幕僚提詞，可能就會陷入停頓的空轉狀態。公務團隊提供的專業資訊、政策內涵，首長應當要能精準掌握，而非支支吾吾的、萬事靠提詞，這才是重點。

除此之外，最近「課金卻裝窮」等攻擊頻傳，沈伯洋提到，相信負面攻擊與標籤，市民一定會感到厭倦，會透過不斷說明政見，例如上週提出的「親子同行卡」，父母帶小孩出門，如何很容易地能夠找到商家、使用點數，藉由認證機制活絡商圈；走訪市場汲取地方聲音，思考如何改善動線、吸引人潮，促進經濟等，如此一來，大家應該就不會再那麼關心他的休閒活動等，好像不是市民應該關心的事。

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