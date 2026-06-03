為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    林國漳推轉運站整合YouBike 打造宜蘭綠色交通

    2026/06/03 14:46 記者王峻祺／宜蘭報導
    民進黨宜蘭縣長參選人林國漳推縣內5大轉運站整合YouBike系統，打造宜蘭綠色交通。（圖由林國漳競辦提供）

    民進黨宜蘭縣長參選人林國漳推縣內5大轉運站整合YouBike系統，打造宜蘭綠色交通。（圖由林國漳競辦提供）

    民進黨宜蘭縣長參選人林國漳響應世界自行車日，邀縣民一起騎乘自行車漫遊宜蘭，並表示未來要推動頭城、礁溪、宜蘭、羅東、蘇澳5大轉運站，全面整合YouBike共享單車系統，打造綠色交通，擁有更完整的公共運輸接駁網絡。

    林國漳說，世界自行車日讓YouBike騎進宜蘭，自行車不只是運動，更是1座城市友善交通與永續生活的重要指標，宜蘭擁有得天獨厚的平原地形，以及美麗的田園風光與豐富的觀光資源，他一直深信，宜蘭會是最適合騎自行車的城市之一。

    他說，我們不該只把自行車當作觀光工具，更要讓它成為宜蘭人日常通勤、接駁生活的一部分，未來要推動頭城、礁溪、宜蘭、羅東、蘇澳5大轉運站全面整合YouBike系統。

    林國漳說，透過進駐共享單車，打造更完整的公共運輸接駁網絡，讓民眾一下車就能無縫轉乘，真正實現「最後一哩路」的便利服務，無論是上班、上學、採買，還是來宜蘭旅行，都能透過智慧綠色交通輕鬆抵達目的地。

    林國漳說，騎乘自行車不僅能減少碳排放、降低交通負擔，也讓城市更健康、更宜居，趁著世界自行車日，讓我們一起用雙腳踩動改變，用行動支持綠色運輸，騎進更便利、更永續的宜蘭。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播