林國漳推轉運站整合YouBike 打造宜蘭綠色交通

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳推縣內5大轉運站整合YouBike系統，打造宜蘭綠色交通。（圖由林國漳競辦提供）

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳響應世界自行車日，邀縣民一起騎乘自行車漫遊宜蘭，並表示未來要推動頭城、礁溪、宜蘭、羅東、蘇澳5大轉運站，全面整合YouBike共享單車系統，打造綠色交通，擁有更完整的公共運輸接駁網絡。

林國漳說，世界自行車日讓YouBike騎進宜蘭，自行車不只是運動，更是1座城市友善交通與永續生活的重要指標，宜蘭擁有得天獨厚的平原地形，以及美麗的田園風光與豐富的觀光資源，他一直深信，宜蘭會是最適合騎自行車的城市之一。

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他說，我們不該只把自行車當作觀光工具，更要讓它成為宜蘭人日常通勤、接駁生活的一部分，未來要推動頭城、礁溪、宜蘭、羅東、蘇澳5大轉運站全面整合YouBike系統。

林國漳說，透過進駐共享單車，打造更完整的公共運輸接駁網絡，讓民眾一下車就能無縫轉乘，真正實現「最後一哩路」的便利服務，無論是上班、上學、採買，還是來宜蘭旅行，都能透過智慧綠色交通輕鬆抵達目的地。

林國漳說，騎乘自行車不僅能減少碳排放、降低交通負擔，也讓城市更健康、更宜居，趁著世界自行車日，讓我們一起用雙腳踩動改變，用行動支持綠色運輸，騎進更便利、更永續的宜蘭。

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