藍委羅廷瑋推「病床請託服務」駁關說 台大名醫爆曾下急件公文

國民黨立委羅廷瑋。（羅廷瑋辦公室提供）

國民黨立委羅廷瑋被民眾爆料，公然在自己的官方社群提供「醫院病床請託」服務，引發爭議。對此，羅廷瑋昨日緊急澄清「關心不是關說」，還表示自己「公開透明」，並稱他們從來不會要求醫院破例，更不會干涉醫師的專業判斷。不過，台大婦產科名醫施景中今日在臉書發文，意有所指地表示：「不知道這個有沒有包括下急件公文、要本院副院長2個小時之後到他辦公室解釋說明。」

對於被民眾爆料，羅廷瑋昨日在社群發文澄清，有民眾來找他們的話，他們會打電話聯繫醫院「公關窗口」協助確認流程、找到窗口、「搞清楚現在的狀況」。

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他還說，他們從來不會要求醫院破例，更不會干涉醫師的專業判斷，一切按照醫院規範。為民服務，是幫忙找到路，不是幫誰開後門。

不過，該說法顯然不被買單。施景中今日在臉書發文表示，聽到「搞清楚現在的狀況」這句話，就讓他開始害怕了。工作已經忙翻天了，讓他還要一一回覆。「你可以想像嗎？當你在門診忙到沒時間吃中飯、沒時間喝水、沒時間上廁所，突然立委助理打電話過來，說『我想搞清楚XXX的狀況』？」

施景中透露，他碰過好幾次立委的「官說」，有的直接下條子指示、有的透過公共事務室、有的直接用公文叫他回覆。下條子指示的，是要他在下班時間為指定看時的孕婦剖腹，他拒絕了。但以前有一個教授忍氣吞聲，半夜三點來幫立委官說的孕婦指定看時剖腹。「急診待床的病人一大堆，樓上病房就是沒有床，如果硬要來喬床，結果就是乖乖的人要倒楣。」

至於羅廷瑋發文中稱「我們從不要求醫院破例，更不會干涉醫師的專業判斷，一切按照醫院規範」。施景中也質問：「不知道這個有沒有包括下急件公文、要本院副院長2個小時之後到他辦公室解釋說明，為什麼他助理小孩沒有辦法得到她覺得應得的服務？」

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