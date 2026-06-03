天龍國變心？ 賴清德北市滿意度過半 黃暐瀚揭民調密碼

總統賴清德。（資料照）

總統賴清德上任滿兩週年，坊間各大民調結果陸續出爐。資深媒體人黃暐瀚指出，依據《美麗島電子報》與《震傳媒》的最新民調顯示，賴清德在台北市的滿意度，遠遠高於不滿意，並查找美麗島電子報2年前，賴甫就任的民調相比較，滿意度多出近20％，「台北市民，為什麼愛賴清德了？」此為鮮少被討論的焦點話題。

黃暐瀚今日發文提到，一個鮮少被討論的焦點話題是「台北市民，為什麼愛賴清德了？」根據《美麗島電子報》與《震傳媒》的最新民調顯示，賴總統在台北市的滿意度遠遠高於不滿意度。他找出《美麗島電子報》2年前的民調數字進行比對，發現2024年5月上任之初，賴總統在台北市的民調為31.1％滿意、34.1％不滿意；沒想到2年過去，數字居然翻轉變成50.7％滿意、39.4％不滿意，滿意度大幅增加將近20％。

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此外，在同期的《震傳媒》民調中，賴清德在台北市的滿意度甚至高達59.6％，比台南與高雄還要高。

不過，值得注意的是，雖然賴清德在台北市的滿意度過半，但南台灣卻呈現下滑趨勢。雲嘉南與高屏地區的滿意度都出現微幅下降，不滿意度更是大幅上升將近2成。此顯示出2年前原本不表態的選民，如今轉為表態「不滿意」。

黃暐瀚分析，此現象代表「賴清德並未爭取到南台灣的中間選民」，但若從支持度來看，實際上並未發生「支持者流失2成」的現象。至於為何唯獨台北市的滿意度會大幅上升？究竟是股市帶動的經濟效應，還是民眾黨的基本盤萎縮導致？後續仍待觀察。

據《美麗島電子報》最新民調顯示，賴總統在台北市的滿意度遠遠高於不滿意度。（翻攝自美麗島電子報民調）

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