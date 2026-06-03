爆數發部年花百萬做會議記錄 王鴻薇轟：圖利標案給「自己人」

國民黨立委王鴻薇今召開記者會揭露，前數位發展部長唐鳳上任後，數發部連續4年將「活動會議影音紀錄採購案」標給同一家廠商「若思影像工作室」，累計近400萬元。（記者王藝菘攝）

國民黨立委王鴻薇今（3）日召開記者會揭露，前數位發展部長唐鳳上任後，數發部連續4年將「活動會議影音紀錄採購案」標給同一家廠商「若思影像工作室」，累計近400萬元，且該負責人簡孝樺長期自稱「唐鳳辦公室專案顧問」或「政委辦公室」成員，但向行政院及數發部查證卻「查無此人」。王批評，數發部不僅打詐不力，還疑似獨厚自己人，要求數發部與唐鳳對外說明清楚。

王鴻薇指出，立法院近期審查今年度中央政府總預算案，她持續關注各部會媒宣費使用情形，先前已揭露中選會、原民會多年將媒宣費集中給特定媒體，如今再發現數位發展部「活動會議影音記錄」媒宣費，也長期由同一家「若思影像工作室」得標。

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王鴻薇表示，前數發部長唐鳳自2022年從行政院政委轉任數發部長開始，即便卸任後，數發部每年都有「活動會議影音記錄採購案」標案。很巧的是，從2022年開始，行政院先開標「數位發展部111年多元媒材會議工作紀錄暨資料視覺化」採購案，此後每一年數發部皆延續此標案，四年合計下來總共將近400萬元，且金額逐年上升，去年更是達到120萬元。

王鴻薇痛批，相關工作內容實際上是否僅為直播或影音紀錄，為何多年來都由同一家廠商獨得標案，且該工作室負責人簡孝樺，過去曾在網路平台及相關對談中自稱為「唐鳳辦公室專案顧問」或「政委辦公室」成員，但向行政院及數發部查證後，卻被告知「查無此人」。她質疑，若非正式人員，為何能長期參與相關業務，甚至持續取得數發部標案。

王鴻薇要求數發部說明，「活動會議影音記錄」的實際工作內容為何，為何每年固定要100萬元預算，且長期集中於特定工作室；同時也要求唐鳳對外說明，簡孝樺究竟是誰？為何過去在許多公開平台與活動中，都以唐鳳辦公室專案顧問身分出現，讓外界誤以為其為數發部或政委辦公室相關人員。

王鴻薇批評，數發部成立至今，除了打詐不力，還發生國家級網站資安防護漏洞等事件，去年還因為編列高達2220萬元的國外差旅費用，連民進黨立委自己都看不下去，現在年花百萬元做「活動會議影音記錄採購案」，在採購公開網站上，除了數發部外根本沒有部會會開這種標案，疑似就是要給特定廠商。

國民黨立委王鴻薇今批評，數發部不僅打詐不力，還疑似獨厚自己人，要求數發部與唐鳳對外說明清楚。（記者王藝菘攝）

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