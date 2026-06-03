日菲談判引中國海警東進 學者：中共藉機炒作宣示主權

國台辦發言人朱鳳蓮。（翻攝直播）

日本、菲律賓近日發布聯合聲明，宣布啟動專屬經濟區（EEZ）及大陸礁層海洋邊界談判。我國外交部對此予以肯定，並期待三方共同對區域和平穩定及維護海洋生態做出具體貢獻。中國國台辦今日嗆聲，民進黨當局膽敢貼靠外部勢力出賣民族利益，必將受到兩岸同胞的唾棄和歷史的懲罰；學者批評，中共藉日菲談判議題炒作，宣示台灣是中國一部分。

日、菲於5月28日峰會後發布聯合聲明指出，兩國決定在遵守相關國際法及《聯合國海洋法公約》前提下，啟動專屬經濟區（EEZ）及大陸礁層海洋邊界談判。中國外交部表達強烈反對，主張中國在台灣以東海域擁有專屬經濟區和大陸棚。中國海警局1日宣布，岱山艦編隊在台灣以東海域展開「執法巡查」。

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國台辦發言人朱鳳蓮在例行記者會聲稱，世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分。日本、菲律賓宣布的擬劃界海域位於「中國台灣島」以東，其所謂「劃界談判」嚴重侵害中國海洋權益，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，完全非法無效。

朱鳳蓮指出，兩岸同胞同屬中華民族，應站穩民族立場、堅持民族大義、共同維護國家主權和領土完整、維護中華民族的整體利益。「民進黨當局」膽敢貼靠外部勢力出賣民族利益，必將受到兩岸同胞的唾棄和歷史的懲罰。

針對中國在台灣東部海域展開「執法巡查」未來是否常態化？朱鳳蓮跳針回應，海峽兩岸同屬一個中國，台澎金馬都是中國一部分，大陸海警部門依法開展「執法巡查」，維護海上作業秩序，保障兩岸漁民生命財產安全是正常的履職行為。兩岸同胞同屬中華民族，應站穩民族立場、堅持民族大義、共同維護國家主權和領土完整，維護中華民族的整體利益。

對此，成功大學政治系教授王宏仁今日受訪表示，中國海警船已固定在金門海域巡查，甚至在東沙島周邊也是，中國利用鑽井平台、海警船在那侵擾，在台灣東部海域所做的事也非常類似，現在只是藉著日、菲這個議題在炒作。

王宏仁分析，中國藉此議題在宣示台灣是中國一部分，不僅是台灣海峽，中國連台灣東部海域都當成它的內海。其次，國台辦說法跟藍營很像，刻意把此事政治化。

王宏仁批評，台灣外交部有清楚表達政府立場，台灣是希望日、菲談判時，能夠考量我國的主權及利益，即根據國際法和海洋公約解決有爭議性海域的劃分，我方是肯定和平解決爭端，但中共是耀武揚威出聲宣示也是中國的，甚至派航艦在東部外海鬼鬼祟祟巡邏，只是製造更多爭議。

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