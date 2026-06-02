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    首頁 > 政治

    促統中常委幫中共盯著鄭麗文？立院國民黨團：空穴來風帶風向

    2026/06/02 11:17 記者林欣漢／台北報導
    國民黨主席鄭麗文1日深夜啟程前往美國訪問，登機前僅揮手向媒體致意。（記者朱沛雄攝）

    國民黨主席鄭麗文1日深夜啟程前往美國訪問，登機前僅揮手向媒體致意。（記者朱沛雄攝）

    國民黨主席鄭麗文昨天（1日）深夜率團出發訪美，訪團成員中，中常委勤彭蓁不僅是中國全國台企聯常務副監事長、雲南昆明台商協會會長，過去更因曾高喊「兩岸能夠早日統一」引發批評；民進黨立委林楚茵質疑，勤彭蓁是陪同訪問還是幫中共領導人習近平就近看管鄭麗文？對此，立法院國民黨團書記長林沛祥今日受訪表示，預設立場、空穴來風帶風向，一向是綠委最喜歡的伎倆，人民自有判斷。

    林楚茵提問，鄭麗文赴美交流還是赴美交差？國民黨中常委這麼多位，偏偏帶上曾公開喊出「兩岸早日統一」、宣示要「落實習近平新時代中國特色社會主義思想」的勤彭蓁，鄭麗文4月才赴北京見習近平，如今轉身赴美，勤彭蓁難道是北京指定的？是陪同訪問還是幫習近平就近看管？

    林沛祥受訪表示，祝福鄭麗文訪美期間一切順利，成功建立起國民黨與美國的橋樑，讓台灣不是一言堂的訊息傳出去，使台灣真實的民意與面目，讓美國政府、美國全國知道，畢竟美國在台協會（AIT）真的曾相信他與國民黨立委王鴻薇去年會被罷免掉。

    林沛祥說，這個錯誤的訊息導致我們現在看到，美國對台灣的政府是極度不友善，這是否因為有人說謊，讓美國全國認為台灣媒體甚至所有官方的管道訊息，都是不可信的。

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