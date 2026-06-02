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    首頁 > 政治

    詹江村槓上武陵學生！張育萌轟「公審身心障礙」：骨子裡的威權思維

    2026/06/02 11:17 即時新聞／綜合報導
    國民黨桃園市議員詹江村發文痛批武陵高中學生是青鳥、沒教養。（資料照）

    國民黨桃園市議員詹江村發文痛批武陵高中學生是青鳥、沒教養。（資料照）

    桃園市立武陵高中1日舉行畢業典禮，桃園市長張善政受邀出席，期間傳出有學生高喊「新店市長」，相關影片曝光後，國民黨桃園市議員詹江村立即發文痛批學生是青鳥、沒教養。台灣青年世代共好協會理事長張育萌指出，武陵高中學生只不過稱呼張善政「新店市長」，竟遭詹江村大罵教育失敗；學生道歉後，詹還揭露學生的身心障礙身分、帶頭公審，「這是什麼寫在骨子裡的威權思維啊？」

    張育萌2日在臉書發布貼文稱，張善政前一天上午到武陵高中出席畢業典禮，遭學生當面稱呼為「新店市長」，原因是張善政被民眾撞見在新北市新店區的全聯購物中心買菜、挑香蕉，而且身旁沒有隨扈。

    張育萌直言，事件發生之前，張善政已被部分網友訕笑「原來是新北市長啊」，詹江村當時就挺身回嗆「張善政就是這麼親民」，詹還解釋「張善政不只會在新店的全聯，也常常在桃園的全聯購物」。

    張育萌說，詹江村口口聲聲強調「張善政親民」，孰料1日武陵高中畢典風波後，詹竟然直接在社群發文痛罵武陵高中教育失敗，批評學生「一路狂吼新店市長」；還說「一堆青鳥跟著高潮」。

    張育萌回擊稱，當天根本沒有「一路狂吼」的情況發生，他表示，「現在桃園是戒嚴了嗎？取市長綽號就是青鳥嗎？『新店市長』是什麼人身攻擊嗎？」

    民進黨桃園市議員魏筠1日已發文澄清，自己全程參與武陵高中畢業典禮，從張善政上台致詞、頒獎到離開現場，都未見外界所稱的「一路狂吼」或「嗆堵」情況，並呼籲外界不要對學生貼標籤，更不該對高中生進行網路霸凌。

    事後學生透過社群私訊詹江村道歉，說自己「已經知錯」；學生也發文稱，已經跟詹保證「一定改進」，但詹仍拒絕刪文，讓學生挫折表示「那篇文還在持續影響我」。

    張育萌質疑，學生道歉已經「夠扯了」，因為不論藍綠，在民主國家、法治範圍內，批評政治人物並不需要道歉；但更可怕的事還在後頭，詹江村晚上刪文了，但竟然直接揭露，「家長來電，表明其小孩只有18歲，還是身心障礙」。

    張育萌指出，不管學生是不是真有身心狀況，「請問家長道歉，有允許詹大議員揭露學生的身心障礙嗎？」

    文末張育萌砲轟，「國民黨會不會太扯啊，你敢嗆市長，我就公審你，再公開向全世界揭露你的身心狀況，這是什麼寫在骨子裡的威權思維啊？」

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