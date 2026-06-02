喊一句「新店市長」遭肉搜出征！ 她還原現場轟詹江村霸凌高中生

桃園市議員詹江村。（資料照）

桃園市長張善政出席武陵高中畢業典禮，因學生一句「新店市長」的玩笑話，遭國民黨市議員詹江村發文怒轟「沒家教」，隨後引來大批藍營支持者出征，導致該名學生嚇得向議員認錯並痛哭很久。當天全程在場的民進黨市議員魏筠昨晚發文還原真相，直言現場根本沒有「一路嗆堵」，怒批詹江村不在現場卻用大議員聲量霸凌高中生，直呼「這無關政黨，只關乎個人修養」。

昨（1）日全程參與武陵畢典的市議員魏筠在臉書發文還原狀況，她強調從張善政上台致詞、頒獎到離開，氣氛一直非常歡樂平和，現場多位藍綠民代都在場。從錄音畫面可以清清楚楚聽出來，全場「只有一個人的聲音」在開玩笑喊話，根本不是群體嗆聲，更沒有所謂的「一路狂吼」。張善政可能因為禮堂嘈雜、聲音太小，根本連聽都沒聽到，就很順利地在民代簇擁下順著人群走出去。

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魏筠提到，仍舊有民眾搞不清楚狀況說市長致詞時被打斷，根本沒有這件事，市長很順的致詞完畢還頒獎，是頒獎完畢大家恭送到禮堂外面時，有學生說了一句新店市長，但他沒反應，整個影片就這樣，「拜託大哥大姐各位自稱學長姐的把事情搞清楚，大家忙著無限上綱卻搞不清楚事情狀況是怎樣？」

魏筠強調，民主時代大家都要接受不同聲音，過去多位校友也是不同政治立場也當場嗆綠營官員候選人的新聞也層出不窮，學生說個「新店市長」，難道市長沒有這樣的雅量嗎？她相信張市長有，否則現場有凌濤議員、陳美梅議員還有其他藍營民代怎麼沒有出聲，一定是禮堂很吵雜，學生個人聲量難以聽到，完全不可能是一路狂吼狀況。

魏筠指出，畢典氣氛感人，在場她相信很多學生及家長校內每個人政治立場都南轅北轍，但大家一致希望畢業生可以展翅高飛，沒有必要在這個地方扣帽子。一個議員聲量很高，培養長期死忠支持者，他也無意控制他們，學生被挑出來貼標籤後，他的支持者對於學生言行群起圍攻，有甚者不理性的把不同的事情混為一談，私訊謾罵學生，請問他有在現場嗎？

她直言，大議員的社會歷練及人生閱歷經得起這些網路輿論，但一個高中生說出「新店市長」這樣四個字，要得到這樣不成比例的網暴嗎？看到同學傳來的訊息真的很難過，「他哭了很久，我還擔心他的考試。」

「我覺得這件事情無關政黨，只關乎個人修養。」魏筠說，武陵高中對她而言是很重要的所在，不希望這些錯誤的評價給予這所學校，有些事情需要客觀評價，不能過於情緒化貼標籤，扼殺教育現場。這不是一個好的示範。

她衷心希望大家理性看待這件事，它發生的場所是在校園不是在議會，對方是高中生，不是公眾人物或民意代表，不喜歡他的行為，不需要用這麼高的聲量對他衝撞，這完全是傾斜的，且也無法控制。我希望社會大眾冷靜克制，客觀看待事情原貌，不要無限上綱，「我希望社會大眾冷靜克制，客觀看待事情原貌，不要無限上綱。 」

民進黨桃園市議員魏筠。（擷取自臉書）

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