中共下令「務必保蕭旭岑」？ 黃帝穎：難怪三人小組異常保蕭

律師黃帝穎。（資料照）

馬英九基金會風波持續延燒，有媒體爆料當時中共中央曾要求涉台系統「務必保蕭」。對此，律師黃帝穎表示，面對三人小組異常保蕭，馬英九基金會委任會計師及律師召開記者會，不只拿出蕭旭岑收台商百萬元現金照，更提出會計師查核報告及律師法律意見，用會計及法律專業打臉三人小組「保蕭旭岑」的異常偏頗！

黃帝穎在臉書PO文表示，鏡週刊今爆馬英九基金會家變內幕，報導當時中共中央曾要求涉台系統「務必保蕭」，避免事件衝擊後續兩岸交流；調查小組發言人的李德維竟在走出會場時喃喃自語表示：「不過就是一百多萬而已，沒有什麼。」「不用計較了！」。

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黃帝穎指出，5月15日，報載國民黨主席鄭麗文日前在黨內空戰培訓課程稱馬英九身體狀況不好，希望他的家人儘速去安排處理，不要再讓馬英九上新聞，5月23日，李德維等三人調查小組未經馬英九基金會董事會審議直接公布「蕭旭岑查無不法」，如果不是中共中央下令保蕭，鄭麗文與李德維等三人小組會如此異常輕蔑馬前總統嗎？

黃帝穎續指，第1國民黨對馬異常，為何國民黨主席鄭麗文喊話馬前總統不要上新聞？馬英九不只前總統，更是國民黨前主席，現任主席鄭麗文理應尊重，尤其馬在沒有監護或輔助宣告裁定前，是法律上完全行為能力人，但鄭麗文竟凌駕法院裁定、凌駕醫師鑑定，直接要求不要讓馬上新聞，誰下令國民黨待馬前主席異常輕蔑；第2三人小組查案異常，為何三人調查小組要二度缺席杯葛馬英九召集基金會開董事會，卻又在未經董事會審議擅自公布「蕭旭岑查無不法」？

黃帝穎質疑，更誇張的是，週刊爆李德維竟在走出會場時喃喃自語表示：「不過就是一百多萬而已，沒有什麼。」「不用計較了！」，異常認定侵占百萬元不算侵占？三人小組保蕭旭岑脫罪的立場明顯！誰下令異常查案保蕭？面對三人小組異常保蕭，馬英九基金會委任會計師及律師召開記者會，不只拿出蕭旭岑收台商百萬元現金照，更提出會計師查核報告及律師法律意見，用會計及法律專業打臉三人小組「保蕭旭岑」的異常偏頗！

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