張育萌轟鄭麗文訪美變調：不是爭取信任而是當「北京大使」

國民黨主席鄭麗文。（資料照）

國民黨主席鄭麗文昨晚啟程訪美。對此，台灣青年世代共好協會理事長張育萌表示，鄭麗文這次訪美，與過去國民黨赴美「爭取信任」的模式完全不同。這次，國民黨不是到華府「澄清釋疑」，而是在鄭習會後，把北京與台灣在野黨達成的政治訊息帶到美國，鄭麗文不是「赴美面試」，而是扮演「北京大使」的角色。

張育萌在臉書PO文表示，鄭麗文今晚就飛美國，卻在訪團名單「夾帶」勤彭蓁，難怪，《華爾街日報》今天揭露，習近平已經把鄭麗文視為「2028 總統大選重要人選」，國民黨今天證實，鄭麗文的訪美團包括喊話要「兩岸統一」的勤彭蓁。只是「不是正式名單成員，不會跟全程」，欸拜託，勤彭蓁還有「中華人民共和國」國籍欸，還一路當到台企聯副會長。國民黨帶這樣的成員，是想向美國傳遞什麼訊息？現在是已經統一了嗎？

請繼續往下閱讀...

張育萌指出，勤彭蓁不是普通的「雲南台商」，她名下的「企業雲台文旅集團」，核心理念寫得很清楚，「兩岸一家親，雲台一家人」，2019年，就是香港爆發反送中運動，台灣政府嚴正反對習近平《告台灣同胞書》40週年談話，那年，勤彭蓁接受採訪喊話「非常期盼兩岸能夠早日統一、和平發展，台灣同胞能夠與大陸同胞提早享受大陸的發展機遇。」當年，國民黨派出「踏進中聯辦」的韓國瑜，要競選台灣總統。

張育萌續指，勤彭蓁當時超積極爭取，想列入國民黨不分區立委，她說這樣可以多拿「100萬到200 萬的選票」，這幾年，勤彭蓁都還是長期待在中國。上次，她去四川以「投資考察」名義見縣委統戰部部長段必興，2023年，國台辦公開肯定台企聯「推進祖國統一進程」。勤彭蓁直接回應「感謝祖國」，還說「我們在黨和國家的領導下，在國家惠台政策的溫暖下」、「在祖國大陸經濟社會發展」和「推進祖國統一進程」做出貢獻，去年，勤彭蓁跟雲南省統戰部長同台，當時，統戰部部長李保俊公開說要「有力推動雲台兩地融合發展」。

張育萌分析，這樣的人，不只當上國民黨中常委，鄭麗文還刻意要帶去訪美，怪不得，《華爾街日報》在鄭麗文啟程訪美前，直接爆料說，鄭麗文將向美方說明，「兩岸原本就存在『一中』定位。」而且，這個說法跟北京對台論述非常接近，引起華府高度警覺。《華爾街日報》更說，習近平已經「在鄭麗文的政治前途上押下籌碼」，要把她培養成國民黨在2028總統大選的旗手，這樣國民黨上台之後，就可以推動「和平統一」 難以想像，這樣過去的危言聳聽，如今已經成為現在進行式。

張育萌直言，鄭麗文這次訪美，與過去國民黨赴美「爭取信任」的模式完全不同。這次，國民黨不是到華府「澄清釋疑」，而是在鄭習會後，把北京與台灣在野黨達成的政治訊息帶到美國，鄭麗文不是「赴美面試」，而是扮演「北京大使」的角色。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法