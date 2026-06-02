鞏固非紅供應鏈！美國防廠深耕台灣 安杜里爾：與川普「美國製造」不衝突

安杜里爾去年創下我國對美軍購「最速」交貨紀錄。國防部以年度預算模式採購該公司291架「Altius 600M-V」反裝甲無人機，已經全數獲裝，圖為Altius-600無人機。（彭博檔案照）

為落實美國政策方針，與台灣合作強化防衛韌性，美國頂尖國防科技廠商近期積極深化與台廠合作。美國國防科技新創安杜里爾（Anduril）東亞區經理、台灣負責人張良治（Alexander Chang）受訪表示，加深與台灣合作和美國總統川普的美國製造方針並不衝突，目前更積極在台招聘供應鏈經理，尋求建立非紅供應鏈；通訊大廠多莫戰術通訊公司（DTC）更明確表態，目標是達成設備「100%台灣製造」。

安杜里爾創辦人拉奇（Palmer Luckey）過去曾創立知名VR大廠Oculus。張良治近日在一場媒體座談中透露，拉奇深知台灣宏達電（HTC）在VR領域的能力，對台灣在光學、小型發動機、晶片及精密機械等製造能量深具信心，這也代表安杜里爾公司對於台灣製造能力的實質肯定。安杜里爾已於2025年初在台設立辦公室，並與中科院就AI指揮管制系統展開合作。張良治強調，最終選用台廠標準仍需評估交期等綜合因素，雖目前未設定絕對的在地生產比重，但「非紅供應鏈」是未來明確推動方向。

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安杜里爾去（2025）年創下我國對美軍購「最速」交貨紀錄。國防部以年度預算模式所提「獵鴞專案」採購該公司291架「Altius 600M-V」反裝甲無人機，拉奇去年8月親自來台交運首批，截至今年3月公開資料顯示已全數交裝，全案歷時僅一年餘。鑑於我國首批對美軍購特別條例已通過，今年度份額也已三讀，記者詢問安杜里爾是否計畫自我挑戰再破紀錄？張良治說，目前待發價書（LOA）簽署等流程完成，將依計畫進行。

DTC目標100%MIT 將爭取「銳指系統」標案

另外，專精戰術通訊網狀網路的多莫戰術通訊公司（DTC）也展現強烈在地化企圖。DTC印太地區業務發展部副總裁葛沛迪（Brady Crosier）指出，在美國商務部及美國在台協會（AIT）協助下，已拜訪5家台廠並提出需求，未來的目標是走向「100%台灣製造」，目前已選定一家台灣廠商簽署合約，所有晶片均從台灣採購。

值得注意的是，國軍近年對美軍購並已成軍的M1A2T戰車，由於並未一併採購美軍戰場管理系統（BMS），中科院已宣布將延續改良開發國造「銳指系統」，將在2027年至2028年，招標142套適用於「銳指系統」的數位微波機。葛沛迪也明確表態，將會爭取該案合作。

從零自主到群攻整合僅花8週 Shield AI鎖定10大無人機台廠合作

聚焦AI戰鬥飛行員、無人機技術及相關防務系統的大廠Shield AI共同創辦人曾國光（Brandon Tseng）也表示，其本土主權AI已在台達成重要里程碑，與台灣廠商合作從零到整合無人機「群攻」能力，僅花了短短8週時間。曾國光指出，目前優先與台灣前十大無人載具廠商合作，並強調在選擇合作夥伴時完全不考量台灣內部的政治立場，重點在於建立在地的維修網與主權AI量能。

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