軍購、商購哪個好？ 美國防大廠：採購管道多元本身就是「嚇阻力」

針對台灣對美國防採購，適合走「政府對政府」的對外軍售（FMS）或商業採購（DCS），美國國防科技大廠業者認為，「多元化的管道」本身也是一種嚇阻力。圖為去年「精準飛彈射擊」操演中，首度在台灣射擊美製「海馬士」多管火箭系統。（資料照）。

立法院近日三讀通過國防特別條例及今年度特別預算，但其中所有委製、商購案項全遭排除。針對台灣對美國防採購，適合走「政府對政府」的對外軍售（FMS）或商業採購（DCS），美國國防科技大廠IMSAR全球事務資深經理、退役海軍少將Philip W. Yu受訪直言，「多元化的管道」本身也是一種嚇阻力，若只依賴FMS等單一管道，就無法完全發揮其嚇阻效果。

IMSAR是美國合成孔徑雷達（Synthetic Aperture Radar，SAR）領導品牌，也是美國眾多無人機大廠的合作夥伴。Philip Yu近日應邀參加一場「臺美國防產業論壇」延伸媒體座談，針對記者提問就過去經驗偏好FMS或DCS管道，他說，不會干涉台灣內部政治但對台灣而言，「哪個管道最快才是最重要的」 。

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Philip Yu強調，多元化的管道本身而言就是一種嚇阻力，倘若只依賴FMS等單一管道，就無法發揮其效果。無論如何台灣仍然通過了史上規模最大的國防採購預算，這將向中共發出強烈的訊號。

至於台灣本次國防特別預算的商購、委製部分全遭排除，媒體詢問是否嘗試過與在野黨領袖接觸、溝通，並說明商購並無「黑箱」？Shield AI共同創辦人曾國光（Brandon Tseng）指出，從他跟在野黨領袖接觸的經驗，感受到各方都非常注重台灣的國家安全，基本上不管選擇哪個管道都是「顧客至上」。

不過，曾國光也坦言，FMS的流程雖然繁瑣，但其實DCS會讓廠商承擔更多責任。他也曾從與台灣國防領袖的交流中觀察到，國軍已經意識到過去很長一段時間較少進行商購，但隨著科技快速發展，國防部已體認必須善用這兩種工具。

安杜里爾（Anduril）台灣負責人張良治（Alexander Chang）則認為，最能說服各方的方式就是「展現成果」，台灣國防部積極提倡投資與資源挹注，最終目標就是能「及時」獲得所需戰力，因此這對廠商而言也是一種激勵。

張良治進一步分享指出，無人系統技術發展極為快速，具有需要不停發展與除錯（Debug）的特性。因此美國目前透過政府主導來加速產業發展，並要求廠商開放「整合介面控制文件（ICD）」，藉此提升系統整合速度，並採用多元的籌獲途徑以加速整體國防創新；反觀台灣現狀，他也坦言，國內目前較受限於「採購彈性」與「迭代發展文化」不足等結構性限制，整體來說仍有需要引導並加強溝通之處。

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