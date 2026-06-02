籲更多民間參與達成「全社會韌性」 美國防商：不作為是最大風險

「台美國防產業論壇」日前於台北世貿中心舉行，貿協董事長黃志芳（中）、前美國陸軍上將佛林（右2）、美台商業協會會長韓儒伯（左2）、雷達大廠IMSAR全球事務資深經理、退役海軍少將Philip W. Yu（右1）等人出席。（中央社）

美台商會主辦的「臺美國防產業論壇」近日落幕，美國國防廠商近日與媒體座談。雷達大廠IMSAR全球事務資深經理、退役海軍少將Philip W. Yu在會中說，台美國防合作的可能性不應只聚焦在無人機的「自製」與「生產」，民間以「服務」模式投入防衛，同樣能補上台灣的防務空隙，且這一塊的在地化比重往往更高。

IMSAR專長於酬載（Payload）與感測器（Sensor），其合成孔徑雷達（SAR）廣為國際大廠的Group 2中小型無人載具採用。Yu在座談中坦言，無人機要真正形成戰力仍需一段時間，「這段期間台灣要用什麼來守？」答案就是善用民間既有的能量。他舉例，從合作概念到第一架載台起飛，民間只花了十二個月，速度相對政府採購快上許多。

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Yu表示，台灣周邊海域態勢感知（MDA）是防衛重中之重，而安捷與IMSAR的合作，正是將IMSAR的SAR雷達莢艙整合到安捷的載人飛行載台，提供全天候海域偵蒐。唯一獲IMSAR邀請一同與媒體座談的原生台灣公司安捷航空董事長高健祐補充，台灣每年有三到四個月受強烈東北季風影響、無人機根本無法起飛，唯有透過有人機與無人機搭配的「多層次」方案，惡劣天候下仍由載人機出勤，才能確保海域監控不漏接。

針對民間參與的疑慮，Yu說明，這套做法屬於國際間所稱的「承包商自有自營」（Contractor-Owned, Contractor-Operated，簡稱CO-CO）模式，由民間業者自行擁有並操作裝備，再將偵蒐成果提供給政府；惟政府部門對此仍相對陌生、保守，憂心交由民間是否帶來風險。但他強調，真正最大的風險其實是「不作為」（inaction），「什麼都不做，風險才是更大的」；他並直指問題核心在於政府與軍方的「心態」（mindset），往往受限於既有習慣而綁手綁腳。

高健祐進一步說明，安捷的載台過去一年已在台海周邊累積飛行逾三百小時；他指出，共艦並非「突然出現」在台灣周邊，而是有跡可循的「行為模式」，只要長期、定時進行大範圍偵蒐，就能在100至200公里外提前掌握目標動向，替海軍與海巡爭取至少4小時以上的反應時間。他也說，AI自殺無人機的「自主」，其前提是要有龐大的影像資料庫進行模型訓練，才能準確區分共艦與商船；長期累積的實飛影像，更可成為訓練各型AI無人機的珍貴戰略資料。

至於外界關注的中共商業間諜與滲透風險，Yu及高健祐說明，安捷與IMSAR的合作特別聘用多名國軍退役的P-3C反潛機、E-2K預警機後艙雷達工程師參與操作。他轉述美方核心理念指出，透過民間企業為這些擁有獨特專長的退役官兵創造高價值就業機會、延續職涯，反而能大幅降低人員因財務壓力遭中共利誘收買的風險。

高健祐並呼應Yu的觀點，呼籲讓更多民間力量投入。他形容，安捷與IMSAR的合作是「拋磚引玉」，當投入防衛領域的不只一家，而是五百家、一千家企業時，「整體的格局與動能就會完全不一樣」，這才是真正落實「全社會防衛韌性」。

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美國防商認為，民間投入防衛，同樣能補上台灣的防務空隙，且這一塊的在地化比重往往更高。圖為安捷改裝的TecnamP2012Traveller，進行海上偵蒐。（安捷航空官網）

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