議員促推「屏東城市幣」 縣府研考處允諾研議推動

民進黨屏東縣議員李世斌促推「屏東城市幣」 。（記者羅欣貞攝）

民進黨屏東縣議員李世斌今（1）日針對全台數位經濟與城市「智慧治理」的發展方向在議會提出質詢，強烈建議屏東縣政府應盡速推動專屬的「屏東城市幣」；李世斌指出，包含雲林、新北、花蓮、台東與南投等各縣市政府，已大力推動城市幣或縣市金幣作為數位治理機制。對此，行研處長王品晴正面回應，承諾縣府將研擬城市幣的機制，並持續努力推動數位建設。

李世斌表示，推動城市幣已是全台各地方政府落實數位治理的基本配備，例如台東縣的「TTPush台東金幣」成功克服偏鄉與高齡化數位落差，讓民眾可購買在地農產；新北市的「新北幣」則結合淨零碳排與ESG概念鼓勵民眾參與市政。此外，南投縣的「點點投」平台利用LINE直接介接導入網頁，讓長輩免下載APP即可原地轉會員，並將點數應用於衛生局癌症篩檢宣導及地方商圈消費折抵，成功打破數位落差。

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針對屏東現況，李世斌點出，最大的危機在於新北市、台東縣與雲林縣已達成全國首創的「跨縣市點數互通」結盟，屏東若不盡速加入，恐將錯失龐大的跨縣市觀光紅利。他具體要求研考處扛起跨局處整合責任並提出三項訴求，首先馬上啟動建置專案評估並提出具體時程表，其次由研考處主導整合交旅處、社會處與衛生局的宣導經費進單一平台，透過任務給點給予民眾實質回饋以刺激在地消費，最後，平台建置後須展現企圖心，主動與已結盟的外縣市洽談，將觀光點數紅利帶入屏東特約店家。

行政暨研考處處長王品晴答詢表示，針對城市幣的推動，縣府團隊會積極研擬相關的運作機制。在規劃的過程中，將會廣泛參考全台各地地方政府不同的推行方式與成功經驗，後續會將詳細的研議結果與規劃方向正式向縣長報告。

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