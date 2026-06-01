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    首頁 > 政治

    送韓國瑜獅子玩具 捷克議長：台捷兩國友誼真實

    2026/06/01 14:45 記者林哲遠／台北報導
    立法院長韓國瑜（右）1日歡迎來訪的捷克共和國參議院議長韋德齊（左）參訪團一行。韋德齊特地準備獅子造型的禮物致贈給韓院長。（記者羅沛德攝）

    立法院長韓國瑜（右）1日歡迎來訪的捷克共和國參議院議長韋德齊（左）參訪團一行。韋德齊特地準備獅子造型的禮物致贈給韓院長。（記者羅沛德攝）

    捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）睽違近6年今日再度率團訪問台灣，並在中午前往立法院與立法院長韓國瑜、朝野黨團代表會面。韋德齊致詞時表示，台灣與捷克兩個國家之間的友誼很真實、真摯也超越黨派；他也在現場贈送一隻「捷克小獅子」玩具給韓國瑜，象徵台灣與捷克之間的關係總會像該玩具一樣跌倒時「總是會重新站起來」。

    韋德齊中午抵達後，雙方合影留念並致詞，韋德齊在貴賓簽名簿上題字留念，寫下：「祝一切都好，謝謝中華民國台灣，我們共同支持自由民主」等文字。

    韋德齊指出，這次是他第二次應立法院院長韓國瑜的邀請來訪問台灣，上次則是前立法院長游錫堃邀請他訪問台灣，這可以證明，「我們兩個國家之間的友誼是很真實的，且超越政黨、黨派屬性，是兩個國家之間真摯的友誼。

    韋德齊續指，更令他高興的是，這次陪同代表團一同來訪問台灣的還包含已故前參議長柯佳洛（Jaroslav Kubera）的女兒，而柯佳洛正是訪台計畫的最初提出者，很高興能繼承、完成柯佳洛的想法。

    此外，韋德齊也為台灣準備驚喜，他說，友誼是留存在心臟裡面的、出於心裡的，他把台灣和捷克之間的友誼，也就是捷克參議院與台灣立法院的友誼，深深地放在他的心裡，但是大家是用肉眼看不到的。因此，他決定將這份友誼具體表現出來，展現在他的背包上（上頭貼著台灣、捷克的國旗）。

    韋德齊也從背包中拿出一隻「捷克小獅子」禮物送給韓國瑜，他說明，這個小獅子在跌倒時總是能夠重新再站起來，祝賀各位以及台灣與捷克之間的關係也「總是會重新站起來」。

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