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    首頁 > 政治

    民進黨新竹縣長選將確定了？ 鄭朝方：以中央為準

    2026/06/01 15:13 記者廖雪茹／新竹報導
    外傳民進黨選對會本週三將開會討論新竹縣長人選並做出決議，徵召竹北市長鄭朝方披掛上陣；對此，鄭朝方今天表示，「以中央為準」，未多做回應。（記者廖雪茹攝）

    外傳民進黨選對會本週三將開會討論新竹縣長人選並做出決議，徵召竹北市長鄭朝方披掛上陣；對此，鄭朝方今天表示，「以中央為準」，未多做回應。（記者廖雪茹攝）

    民進黨縣市長選戰佈局進入最後階段，外傳，民進黨選對會週三將開會討論新竹縣長人選並做出決議，可望徵召竹北市長鄭朝方披掛上陣；對此，鄭朝方今天表示，「以中央為準」，未多做回應。

    民進黨各縣市長提名作業幾乎底定，新竹縣長卻遲未拍板定案。據了解，新竹縣能夠獨撐大局的選將，僅有參選過新竹縣長、立委的鄭朝方，且鄭在選上竹北市長3年多來，市政治理有聲有色，竹北市成為全國高知名度的縣轄市，加上黨中央內參民調分析有勝算，因此鎖定鄭朝方挑起大樑。

    竹北市建設發展繳出亮眼成績，但據悉鄭朝方顧慮極多，主要卡關恐怕仍在於新竹縣長年屬性偏藍，傳統客庄鄉鎮多，歷次大選始終難以翻轉，加上這次有可能藍白合作提升阻力，竹北市又缺乏接棒人選；因此，縱使竹北市年輕人、科技族群的新遷居家庭多，能否突破重圍，讓綠色旗幟再次引領新竹縣，引發外界關注。

    對於今日外傳鄭朝方「點頭」答應參選新竹縣長，民進黨選對會週三將開會並做出決議，徵召鄭朝方披掛上陣。鄭本人對此表示，「選對會在討論」，「以中央為準」，未多做回應。

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