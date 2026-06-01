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    首頁 > 政治

    密室逃脫死者追思會 蔣萬安備詢時表達遺憾

    2026/06/01 14:28 記者董冠怡／台北報導
    台北市長蔣萬安1日前往市議會，出席市政總質詢。（記者方賓照攝）

    台北市長蔣萬安1日前往市議會，出席市政總質詢。（記者方賓照攝）

    台北市密室逃脫業者「邏思起子」吳姓女員工追思告別式，今（1）天上午在懷愛館舉行，市長蔣萬安並未出席致意，蔣下午赴市議會接受市政總質詢前，在一樓大廳接受媒體聯訪，蔣連答輝達相關多道題目後，記者接著追問吳姓女員工追思會，市長有沒有想表達的？但他並未回應，快速離去前往二樓議場。

    吳姓女員工追思會現場，有不少關心吳姓女員工的親友齊聚，議員苗博雅、張志豪、參選人陳聖文皆到場弔唁，市府似無派員到場。

    蔣萬安下午1點28分左右抵達議會，對於上午聽完黃仁勳主題演講後感想、文湖線與輝達合作、能源、營養午餐等議題，他都侃侃而談；但對吳姓女員工上午追思會，有無想說的話，蔣並未回應，記者二度追問「市長，追思會你不回嗎？」仍未獲回應。

    蔣萬安在備詢台上的同時，北市府轉述，蔣市長表達遺憾，市府除了在第一時間停業、重罰業者，也宣示市府全面強化對密室逃脫產業的管理，主動將該行業認定D1類組，要求1個月內完成公安申報、納入例行性聯合稽查；訂定台北市沉浸式內容體驗產業安全指引，明令不許無人監看或陪同的單人作業；訂定「台北市密室逃脫業者之消費資訊應揭露事項」並函請中央訂「定型化契約」提供市府執法拘束力。

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