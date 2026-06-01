嘉縣民雄北斗村分家 耆老見證新山村「復村」

耆老見證民雄鄉新山村重新出發的歷史時刻。（記者蔡宗勳攝）

嘉義縣民雄鄉北斗村因應人口增長一分為二，今中午11點舉辦新山村辦公處揭牌儀式，由鄉長林于玲、鄉代會主席涂文生與議員簡嘉億、黃啟豪等人共同揭牌，村內耆老也前來見證新山村重新出發的歷史時刻。

根據文獻，豐收村的山仔腳聚落曾在台灣光復後一度和新庄子合併成「新山村」，山仔腳以後分離自成「瑞豐村」，1978年併入豐收村，新山村則併入北斗村，這次「復村」，讓經歷過「新山村」消失的耆老特別有感。

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民雄鄉公所指出，原居全鄉人口前段班的「北斗村」因公共設施完善、大樓住宅陸續進駐，高密度的人口成長已達行政區劃分標準。為提升在地居民的公共服務品質，民雄鄉公所呈報嘉義縣政府核定同意施行，由北斗村劃分出全新行政區「新山村」。原北斗村有2482户、6245人，分出的新山村有600多戶、約1600人。

公所表示，北斗村鄰近重要交通幹道，近年吸引大量新移入人口與年輕家庭進駐，原本的行政服務量能逐漸面臨飽和。為了讓村民能享有更即時、更在地化的行政資源與福利爭取，經規劃籌備催生新山村，首任代理村長為公所課員鄭宜鈴。

鄉長林于玲說，北斗村新庄子一帶舊稱新山村，過去因中正大學尚未設立而進行合併，如今大量人口移入，因此地方積極爭取恢復「新山村」名號。

林于玲進一步表示，因應人口成長，福樂村也出現服務飽和現象，公所預計明年進行劃分，催生民雄鄉第30個村落。

嘉義民雄鄉「新山村」村辦公處揭牌儀式。（記者蔡宗勳攝）

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