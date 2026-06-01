「前鄰居」蔡英文來了！現身北一女畢典 送上3大祝福：允許自己不完美

鳳凰花開，前總統蔡英文今受邀出席北一女畢業典禮。（圖擷取自蔡英文Threads）

鳳凰花開，前總統蔡英文今受邀出席北一女畢業典禮，並打趣自稱「在隔壁工作很久的前鄰居」，同時向全台畢業生獻上3個祝福，期許學子們帶著好奇心、允許自己不完美，並記得曾經同行的人，在自己的路上長成自己喜歡的樣子。

蔡英文表示，北一女離總統府真的非常近，說來有點不好意思，她過去擔任總統8年，每天在隔壁工作，接待外賓、處理國事，這麼近，卻一直沒有機會正式走進北一女，參加同學們的重要活動，所以她今天以「在隔壁工作了很久的前鄰居」身分，終於有機會走進來，跟大家說一聲：畢業快樂。

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蔡英文指出，此刻，她想送給全台灣的畢業生三個祝福：第一，祝你們保持好奇心。很多重要的答案，不一定在考卷裡，也不一定一開始就看得見，而是在你願意多問一句、多走一步的時候，慢慢出現。

第二，祝你們允許自己不完美。你們不需要每一次都表現很好，也不需要每一個階段都很確定。累的時候可以休息，迷惘的時候可以停下來看看自己。那不是退步，而是認識自己的過程。

第三，祝你們記得曾經同行的人。今天之後，你們會走向不同的地方。可是在高中的這三年，會成為你們心裡很重要的一段同行。

蔡英文說，帶著三個祝福，願大家一個人走的時候，不害怕；和別人同行的時候，懂得珍惜，也願大家帶著好奇出發，帶著勇氣前進，在自己的路上，長成自己喜歡的樣子。

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