財劃法多拿456億先還債 簡舒培轟蔣萬安不樂意分攤租補19億

簡舒培轟蔣萬安，財劃法分到最多錢，卻先拿去還債，不願分攤租金補貼。（記者田裕華攝）

內政部國土署規劃租金補貼自明年起回歸2021年以前，中央與地方共同分擔，依各縣市財力分攤1成至4成。台北市長蔣萬安昨呼籲勿讓人有「中央請客、地方買單」的感覺；民進黨籍台北市議員簡舒培說，中央全額補助租補3年來，北市少了約7成負擔，蔣萬安什麼都沒說，如今財劃法多拿一大筆錢，中央要求分攤，卻跳出來喊不公平，怒說全台灣最沒資格喊「地方買單」的人，就是蔣萬安。

財政收支劃分法修訂後，中央可統籌運用財源減少，地方政府可支配財源相對增加。簡舒培表示，台北市在2026年的統籌分配稅款歲入淨追加456.9億元，歲入歲出剩餘的114.24億元，台北市拿了30億元直接還債，84.24億補入融資調度，本質也是還債，換句話說，新增財源中的25%被拿去還債。全球都在瘋狂搶AI基建、搶頂尖人才之際，蔣萬安卻用最無能的態度、最沒遠見的方式，把錢拿去還債，卻端不出一份完整的城市轉型投資計畫。

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對於內政部研議自2027年起，租補回歸中央與地方共同分擔，簡舒培說，依各縣市財力分級，台北市將負擔40%、約19億元，「全台灣最沒資格喊『地方買單』的人，就是蔣萬安」114億都拿去還債，現在卻嫌19億太多？！

簡舒培說，台北市在2023年編5億元自辦加碼租補，2026年只剩1.14億元，3年少了7成多，就是因為中央自2022年起全額補貼租補，但蔣萬安從未想過要加碼補助，也未對中央全額補助有什麼表示；現在因《財劃法》多拿了一大筆錢，中央希望分攤租屋補貼，蔣萬安就出來喊不公平？！

簡舒培說，《財劃法》修法後，台北市拿走全國最大一塊統籌款，成為最大受益者。蔣萬安錢拿到手卻不知道怎麼花，只好先拿一大塊去還債，而非投資在城市轉型上；說要打造AI城市，卻只知道到處站台、拍照，相關戰略佈局一個都沒有。砍租補三年，回歸共同分攤機制時卻跑出來罵。《財劃法》給了台北市最多，蔣萬安給台北市民的卻是一個沒有未來佈局的城市，和一個缺少城市願景，永遠抱怨最多、事做最少的巨嬰市長。

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