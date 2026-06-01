WSJ：北京看好鄭麗文選2028 盼台灣出現對話政府

國民黨主席鄭麗文（左）今年4月在北京與中國國家主席習近平（右）會面。《華爾街日報》報導引述接近北京人士稱，中方看好其未來政治發展，並期待台灣出現願與中國進行政治對話的政府。（圖取自新華社）

國民黨主席鄭麗文1日啟程展開為期兩週的訪美行程，期間將向美方說明其兩岸政策主張。根據美國《華爾街日報》報導，接近北京的消息人士透露，中方看好鄭麗文角逐2028年總統大選，並期待台灣未來出現願與中國進行政治對話的政府。

鄭麗文甫於4月成為十年間首位與中國國家主席習近平會面的台灣最大在野黨領袖。《華爾街日報》引述知情人士稱，北京看好鄭麗文未來政治發展，並期待她能代表國民黨角逐2028年總統大選。鄭麗文陣營則向美方強調，她有能力同時與華府及北京維持溝通，並將民進黨政府描述為兩岸緊張局勢的挑起者。

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華府高層未安排會晤 美議員擬當面質疑防衛決心

白宮知情人士指出，美方通常僅在評估在野黨領袖有望成為未來政府首長時，才會安排高階官員會見，而鄭麗文目前尚未跨過此門檻。

報導指出，預計與鄭麗文會面的美國國會議員，擬針對台灣防衛決心及國民黨對中妥協風險提出質疑。而由於美國總統川普先前暫緩總價值約140億美元的對台軍售案，國會預期也將就此議題向其當面提出質詢。

哈佛大學教授阿里森（Graham Allison）對此則指出，他最想釐清的問題是，國民黨妥協策略，究竟是為了長期維持現狀，還是朝著北京的條件靠攏。

《華爾街日報》指出，北京近年積極尋求與台灣主要在野勢力維持聯繫，並關注2028年總統大選布局。不過，美方官員認為，鄭麗文目前仍未被視為具備執政可能性的主要人選，因此華府高層尚未安排正式會晤，其訪美成果仍有待觀察。

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