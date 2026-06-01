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    首頁 > 政治

    支持度斷崖式下滑！她曝民眾黨嚴重空心化：未戰先潰、鐵票倒戈

    2026/06/01 11:14 即時新聞／綜合報導
    民眾黨前主席柯文哲（左）、現任主席黃國昌。（資料照）

    民眾黨前主席柯文哲（左）、現任主席黃國昌。（資料照）

    2026年地方大選年底即將登場，政治評論員吳靜怡指出，台灣民眾黨最新支持度流失4成已探底，斷崖式下滑，未戰先潰！青年、高學歷、中立選民這些原本被視為民眾黨「鐵票」與「擴張引擎」的群體，如今全部翻轉成反感主力，支持結構已經嚴重空心化。

    吳靜怡昨天在臉書發文表示，根據美麗島電子報委託調查的政黨傾向追蹤分析，民眾黨支持度從2026年1月的12.1%，短短4個月內斷崖式下滑至5月的7.1%，相對流失超過四成認同者，創下2024大選後年度最低紀錄。

    吳靜怡指出，民調中關於「立法院審查中央政府總預算」的態度，有46.3%的民眾理智地認為，應該「先通過沒爭議的民生預算，有爭議的朝野先溝通」但白營卻配合藍營全面杯葛，結果呢？那些主張「應馬上全面審查預算」的理性選民，對民眾黨的反感度飆破7成！​

    她續指，中間選民對民眾黨的反感度也來到42.0%，好感度只有24.4%，這證明了民眾黨自甘墮落成為「小藍」、失去政黨主體性時，中間選民和高學歷知識分子只會覺得被背叛，然後頭也不回地轉身離開，青年、高學歷等核心票倉全面倒戈時，民眾黨提名的基層候選人將在選區中面臨極大的民意逆風。

    此外，她提到，新北市長整合民調，黃國昌在與李四川的對決中直接落敗，「當民眾黨的政黨支持度縮水到只剩7.1%時，你在談判桌上還有什麼籌碼？國民黨憑什麼要在地方大選讓利給你？民眾黨已經提早把自己的『籌碼』輸光了。被藍綠雙向夾殺、全面邊緣化的悲慘命運。」

    吳靜怡直言，前黨主席柯文哲深陷京華城等重大司法案件，直接摧毀民眾黨長期標榜的「清廉、新政治」道德高地。當「新政治」被貼上與傳統政黨無異、甚至更具爭議的標籤，中間選民與小草的認知失調達到臨界點，選擇迅速撤退。

    最後她感嘆，民眾黨支持度從2024高峰約20%逐步下滑，2025-2026年初已到10-12%，柯案只是加速器，選民向大黨靠攏，類似「西瓜效應」已經發生。沒有了空氣票的幻術，在真槍實彈的地方選戰中，民眾黨提名的人選只會面臨被藍綠雙向夾殺、全面邊緣化的悲慘命運。

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