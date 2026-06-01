讓老師安心教學 許智富提出把教育專業還給第一線教師政策

無黨澎湖縣長參選人許智富，提出讓教師安心教學。（許智富提供）

近年來許多第一線老師，都面臨越來越沉重的壓力。除了教學工作，還要承擔大量行政業務、反覆填報、研習時數、親師衝突、檢舉壓力，甚至動輒面臨校事會議與調查程序。久而久之，不只影響老師士氣，也讓教育現場逐漸失去原本應有的信任與溫度。無黨澎湖縣長參選人許智富認為真正好的教育政策，不是讓老師害怕管教，而是建立互相尊重、互相信任的校園環境。

依據教育部《學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項》，教師本就依法具有輔導與正當管教權責，對於妨害教學秩序、影響同學安全或違反校規行為，本就能進行適當處理。因此許智富主張澎湖縣政府應建立「教師權益保障與校園支持制度」，從制度面減少不必要的校事會議與程序壓力。

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許智富表示，將要求教育處建立校園事件「前端協調與分流機制」，對於一般親師溝通、班級經營或輔導管教爭議，優先透過行政協調、專業輔導與親師溝通處理，而不是動輒直接進入校事會議程序。校事會議依法有其必要性，但許多案件其實屬於溝通問題、情緒衝突或認知落差，不應過度程序化，更不能讓制度變成第一線教師的壓力來源。

同時，許智富也主張補助教師會成立「校園法律支援中心」，提供老師法律諮詢、陪同協助與專業支援。當老師面對不合理檢舉、濫訴或爭議時，縣府不能只是要求老師自行面對，而應建立制度性的後盾。並進行行政減量、合理化研習制度、強化心理支持系統、建立親師溝通平台。

讓校園回到傳業解惑正軌，教育英才的初衷。（馬公市公所提供）

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